Скандальна суперечка Зеленського і Трампа: як відреагували у світі та США

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого завершилася скандальною суперечкою. Після розмови на підвищених тонах українська делегація покинула Білий дім, а підписання угоди про копалини було скасовано.

ТСН.ua зібрав реакцію світових та американських політиків на цей скандал.

Реакція в Америці

Як і слід було сподіватися, американський мільярдер Ілон Маск, який є найближчим соратником президента США Дональда Трампа, відразу відреагував на ситуацію, звинувативши у “провалі” переговорів українського президента Зеленського.

“Зеленський знищив себе в очах американського народу”, - написав він у власній мережі Х.

Таку ж підтримку господарю Білого дому висловив ще один представник команди Трампа — міністр фінансів Скотт Бессент.

“Дякую вам, президенте Трамп, за те, що відстоюєте американський народ і нашу націю на світовій арені”, - запопадливо написав він у мережі Х.

В акаунті Білого дому в соцмережі Х прокоментували ситуацію публікацією американського прапора з написом — “Америка найперше”.

Однак, чимало американських політиків висловили підтримку Зеленському та українцям, засудивши дії адміністрації Трампа на переговорах з українським президентом.

“Венс у Мюнхені справив на українців дуже сприятливе враження, але Трампа там не було, а камери не були ввімкнені”, — написав експосол США в РФ Майкл Макфол.

Він також додав, що з нетерпінням чекає зустрічі Трампа і Путіна, де Венс і Трамп будуть “тиснути” на російського диктатора.

“Трамп боягуз, а Зеленський — герой”, — лаконічно висловився сенатор Адам Шифф, який представляє Каліфорнію та належить до Демократичної партії.

"Трамп і Венс визнали, що перебувають на боці Росії у російсько-українській війні", — стверджує колишній радник Трампа Джон Болтон.

"Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна", - зазначив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Що кажуть в Європі

Європейські партнери України одностайно висловлюють солідарність із українським народом та президентом Зеленським.

“Шановний президент Зеленський, дорогі українські друзі, ви не одні”, - написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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Після розмови Трампа із Зеленським, президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що саме Росія є агресором. У розмові з журналістами під час свого візиту до Португалії він заявив, що “ми повинні поважати тих, хто воює з самого початку”.

“Кадри з Білого дому шокують. Як можна так вдарити в спину президенту окупованої країни? Вільна Європа не зрадить Україну”, - відреагував на скандал заступник лідера ХДС (партія майбутнього канцлера Німеччини Мерца) Йоганн Вадефул.

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес теж висловив слова підтримки.

“Україно, Іспанія з тобою”, – написав він.

Президент Литви Ґітанас Науседа опублікував допис у підтримку України, написавши, що Литва залишається з нашою країною.

"Істина проста: Росія напала на Україну. Україна захищає свою і нашу свободу", - написала з цього приводу президентка Молдови Мая Санду.

Колишній головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Трамп і Венс влаштували "ганебне шоу", а США заслуговують на щось краще, маючи на увазі адміністрацію Білого дому.

Тим часом у Росії

Тим часом у Кремлі не приховують свого задоволення і зловтіхи від скандалу, який розгорівся в Білому домі.

Як повідомляє The Guardian, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що "те, як Трамп і Венс стрималися і не вдарили його [президента Зеленського], є дивом стриманості".

А колишній російський президент та головний рупор Кремля в соцмережах Дмитро Медведєв опублікував образливий пост , відзначивши, що Зеленський отримав "належного ляпаса в Овальному кабінеті".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі посперечався із американським лідером Дональдом Трампом та його віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом.

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