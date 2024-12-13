Скандальна закупівля зброї на 23 млрд прикордонниками: всі подробиці

Коли Кабінет міністрів України делегував Держприкордонслужбі закупівлю озброєння для Сил оборони на 23 млрд грн в обхід Агенції оборонних закупівель МОУ, це викликало значний резонанс в експертному середовищі. В інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express висловили сумніви в раціональності такого рішення, оскільки у прикордонників начебто немає досвіду таких закупівель, а польська компанія-посередник пропонує ціни дещо вищі від середньоринкових. У ДПСУ довелося давати пояснення з приводу скандальної закупівлі.

ТСН.ua зібрав усі подробиці щодо цієї ситуації.

Резонансне рішення Кабміну

29 листопада Кабінет міністрів України видав розпорядження №1191-р про надання Держприкордонслужбі 23 млрд грн на закупівлю боєприпасів для ЗСУ в обхід Агенції оборонних закупівель МОУ. Йдеться про боєприпаси низки дефіцитних номенклатур.

Після резонансу, який був викликаний цим урядовим рішенням, у ДПСУ пояснили, що “відомство отримало пропозиції щодо можливості закупівлі за низкою відповідних номенклатур необхідних засобів для забезпечення Сил оборони нашої країни”.

“Встановленим порядком ці пропозиції були спрямовані на адресу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України з метою вивчення цього питання та ухвалення там відповідного рішення. Результатом розгляду та відповідно до пропозиції Міністерства оборони до уряду стало розпорядження Кабінету міністрів України про делегування повноважень для здійснення оборонних закупівель", – йшлося в повідомленні Держприкордонслужби.

Чому виникли сумніви

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив свої застереження щодо цієї закупівлі з передоплатою 100% через польську фірму, яка є лише посередником.

"Всупереч створеній закупівельній інфраструктурі Міністерства оборони України, яка вже ефективно працює, викликає подив бажання передати відповідні повноваження з закупівлі боєприпасів до ДПСУ, яка ніколи не здійснювала закупівлі боєприпасів у таких обсягах та в якої відсутні відповідні фахівці та компетенції для проведення інспекції наявних боєприпасів та аналізу виробничих спроможностей", – зауважив він.

Експерт також звернув увагу на те, що запропоновані польським посередником ціни є більшим за певними номенклатурами, ніж ті, за які Україна закуповувала ті ж боєприпаси раніше.

"Деякі боєприпаси, зокрема калібру 152 мм, виявляються значно дорожчими, ніж ті, що Україна закуповувала за попередніми контрактами. Вартість мін калібру 120 мм загалом залишається в межах похибки 3-5%. Також передбачено 100% передоплату, що є абсолютно нехарактерним для таких великих сум", – додав Згурець.

Він також висловив сподівання, що ДПСУ "хоча б щось деталізує та надасть якісь додаткові пояснення, наприклад, щодо надійності фірми або сподівань щодо виконання контрактів".

Як пояснюють закупівлю у ДПСУ

У п’ятницю, 13 грудня, в Держприкордонслужбі дали ґрунтовні пояснення щодо ситуації з закупівлею зброї для Сил оборони.

У повідомленні йдеться, що Державна прикордонна служба має сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки й відповідний досвід. Окрім того, закупівлі відбуваються з дотриманням усіх вимог, дешевше та якісніше, ніж в інших. "За максимально найнижчими ціновими пропозиціями", – наголосили в ДПСУ.

Прикордонники стверджують, що підтвердженням їхнього досвіду закупівель є укладені контракти для потреб ДПСУ, а також два цьогорічні рішення Кабміну про делегування повноважень на відповідні закупівлі для потреб Сил оборони на суму 5,8 млрд грн та 31,1 млрд грн.

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“Перед ухваленням рішення про закупівлю представники ДПСУ обов’язково виїжджають на інспекцію, залучаючи, зокрема, представників ЗСУ. Кожну партію поставленого товару перевіряють на території України", – заявили в ДПСУ.

У відомстві підкреслили, що фірма-посередник має великий досвід роботи на ринку, раніше співпрацювала з ДПСУ і не допускала затримок чи невиконаних контрактів.

"Фірма-посередник, яка надала пропозиції, сертифікована в НАТО. Має багаторічний досвід роботи на ринку. Три роки співпрацює з Державною прикордонною службою України. Виступає надійним постачальником", – йдеться у повідомленні.

Також у ДПСУ заперечили, що фірма-посередник не має експортної ліцензії, а прикордонники – відповідного озброєння, щоб бути експертами в типах боєприпасів.

"Зараз підрозділи ДПСУ забезпечені мінометами всіх калібрів, ствольною артилерією різних калібрів, реактивними системами залпового вогню та іншими сучасними засобами ураження. Вони надійшли на озброєння підрозділів відомства, зокрема, в рамках закупівель за контрактами, укладеними ДПСУ для потреб відомства", – додали прикордонники.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ухвалив рішення про виділення Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли додаткові системи ППО та інші види озброєння, необхідні українським захисникам.

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