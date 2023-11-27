Скандальна заява Безуглої про відставку Залужного: реакція влади, військових та соцмереж

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла закликала відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нардепка поскаржилася, що "військове керівництво" нібито не має плану війни на 2024 рік.

"Так, Головнокомандувач ЗСУ не зміг надати план задуму на 2024. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тис громадян на місяць", – заявила Безугла.

ТСН.ua. зібрав реакції на скандальну заяву Мар’яни Безуглої.

Реакція "Слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу", представник президента в Раді Федір Веніславський розкритикував заяву Безуглої про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Веніславський наголосив, що поведінка його колеги є неприпустимою, а перебування депутатки в комітеті "може становити реальну загрозу національній безпеці".

Видання УП звернулося до речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук, щоб уточнити – як на заяви Безуглої реагують у партії. Спікерка заявила, що за всіма коментарями краще звертатися до самої нардепки.

"Звертайтесь, будь ласка, до пані Марʼяни Безуглої. Вона сама собі пресслужба і сама відповідає за свої слова", – заявила Палійчук.

Ворожа ІПСО?

Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm назвали допис Безуглої таким, що має "ознаки спланованої ІПСО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні-агресорці РФ".

На думку аналітиків, критика Безуглою на адресу головкома підриває морально-психологічний стан українських військових.

У спільноті також нагадали, що ніхто з командирів ЗСУ, включно з Головнокомандувачем, не має доповідати Мар’яні Безуглій про стратегічні плани, бо вона всього лише заступниця голови Комітету і не бере участі у Ставці Верховного Головнокомандувача.

Політолог про найбільшу загрозу для України у разі відставки Залужного

Відомий український політолог Володимир Фесенко вважає, що ймовірна відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного спровокує розкол у суспільстві України, а також негативно вплине у ставленні до України з боку міжнародних партнерів.

Політолог назвав заяву Безуглої "провокаційною". На його думку, подібними заявами нардепка "наробила багато шкоди президентській команді". Через можливу відставку виникнуть також суто політичні ризики вже для президента Володимира Зеленського.

Мар’яна Безугла після шквалу критику на її заяву написала ще одни пост у Facebook, заявивши, що підготовка до війна – "справа лише військових".

За її словами, колишній Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі нібито 2021 року просив звернути увагу на мінування кордонів.

"Але Головком настільки сперечався, що певний час відмовлявся спілкуватися з американськими партнерами", - заявила нардепка.

Безугла також заявила, що її спроби запровадити незалежну систему оцінювання ефективності проведених операцій ЗСУ наштовхувалися на внутрішній спротив.

"Жодного генерала не покарано. Мова не посадити, ми якраз зробили всім військовослужбовцям законодавчо (!) "бойовий імунітет", а про те, що знімають десятки (!) комбригів, але жодний генерал внаслідок службового розслідування не був понижений тощо", - йдеться у дописі.

"І ще, вже якщо пішла розмова. Правило Головкома N1. В любій некомфортній ситуації перекладай вину на ОП. Все одно хто перевірить, а поспівчувають. Як під час нарад з генералами, так і запрошуй побільше цивільних окремо і бідкайся, що то все ОП, вони будуть сповнені радості бути "посвяченими" і поширюватимуть наративи", - написала Безугла.

Реакція військових ЗСУ

Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін відреагував на заяву Мар’яни Безуглої.

"Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, більше того - ганьблять своїми діями всю країну - ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових", - написав він.

Відреагував на допис Безуглої і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"А як готувалися до війни? ЗСУ прийняли бій всіма силами і засобами, що були в наявності. А зараз вже можна з легкістю писати не про те керівництво ЗСУ, не про тих воїнів і не таку оборону, а головне просто звинуватити у всьому ЗС України", – зазначив він.

Юрій Гудименко, військовослужбовець Збройних Сил України, блогер, громадський і політичний діяч, лідер руху "Демсокира", звернувся у своєму дописі до СБУ. Він зазначив, що якщо Мар'яна Безугла "знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин". Мовиться про розголошення відомостей, які є державною таємницею, особою, котрій ці відомості довірили або котрій вони стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

У випадку, якщо ж вона не знає, що говорить, але робить це, то вона, за словами Гудименка, чинить інший злочин. Мовиться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Що пишуть українці у соцмережах

Пропозиція Мар’яни Безуглої звільнити Валерія Залужного викликала бурхливу реакцію українців.

Коментарі під постом Мар’яни Безуглої

Коментарі під постом Мар’яни Безуглої

Коментарі під постом Мар’яни Безуглої

Коментарі під постом Мар’яни Безуглої

Коментарі під постом Мар’яни Безуглої

Коментарі під постом Мар’яни Безуглої

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