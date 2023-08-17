Скандальна заява про вступ України до НАТО в обмін на території: реакція МЗС

Кулеба підкреслив, що генсек НАТО Столтенберг та керівник апарату – "це дві різні людини".

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву голови канцелярії генерального секретаря НАТО Стіана Єнсена, який запропонував вступ України до Альянсу в обмін на території. У відомстві наголосили, що "жодної торгівлі українськими територіями бути не може".

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба вранці 17 серпня в ефірі "Сніданок з 1+1".

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"Генеральний секретар НАТО та керівник апарату – це дві різні людини. Президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом, і я підтримую з ним дуже тісні стосунки і запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України - ніякої торгівлі українськими територіями бути не може. І ми всі маємо зараз бути зосередженими, і ми всі працюємо над тим, щоб Україна якомога швидше рухалася до членства в НАТО, а не обговорювати опції", - прокоментував дипломат.

Нагадаємо, голова канцелярії генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен запропонував Україні поступитися територіями, щоб вступити до Альянс. Згодом він визнав, що його заява "була помилкою".

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