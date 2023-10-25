Скандальна заява Орбана про Євросоюз: у Брюсселі “другові Путіна” зробили тонкий натяк

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією. Така заява обурила Євросоюз і “другові Путіна” нагадали, що двері “на вихід” відчинені.

Про гучний європейський скандал йдеться в огляді Артема Зябкіна на YouTube-каналі ТСН.ua.

Скандальна заява Орбана

За словами очільника угорського уряду, Брюссель намагається нав’язати угорцям “ліберальні цінності” та придушити угорську ідентичність.

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“Сьогодні з’являються речі, які нагадують радянські часи. Так, буває так, що історія повторюється. На щастя, те, що колись було трагедією, тепер у кращому разі комедія. На щастя, Брюссель – не Москва. Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія”, – заявив Віктор Орбан.

Такі слова звучать дуже цинічно, особливо в річницю антирадянської революції в Угорщині, яка відбулася 1956 року. Тоді радянські танки вдерлися до Будапешта і придушили непокірних.

Реакція Брюсселя

У Брюсселі відреагували на випад Орбана. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель натякнув Орбану на відчинені двері.

“Угорщина знає про радянську окупацію. Я пам’ятаю Будапешт 1956 року з російськими танками на вулицях. Я не бачу жодної схожості між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається у Брюсселі. Я не бачив там танків. В будь-якому разі, ніхто не зобов’язує Угорщину бути членом ЄС”, – натякнув Боррель.

Чим Орбан подобається угорцям?

Угорці, схоже, таки люблять свого лідера, що підтвердили на виборах до парламенту 2022 року, коли його партія Фідес вчетверте поспіль отримала більшість за рахунок популізму навколо війни в Україні, традиційних цінностей і навіть вартості комуналки.

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Лякалки про здорожчання квартплати були чи не основою його передвиборчої кампанії. Напевне, саме тому Орбан так тримається за путінську газову трубу і бере блакитне паливо в борг.

На думку експертів, Орбан намагається всидіти на двох стільцях. Його країна – друга в ЄС за обсягами дотацій із Брюсселя, але і з російської “енергетичної голки” там зістрибувати зовсім не хочуть. Якщо раніше все йшло, як з маслом, то зараз лідери ЄС подекуди звинувачують Орбана в узурпації влади та недемократичності. Пробували навіть забрати у Будапешта цю годівничку, яка становить 13 мільярдів євро.

Орбан – другий Путін?

Орбан іноді сам нагадує Путіна. Скажімо, відомим є його фото, на якому угорський прем’єр одягнув шарф із мапою Великої Угорщини. Так у Будапешті називають період власної історії, коли їхня країна контролювала частину сучасних територій України, Румунії та Балканських країн.

Так само, як Москва, Будапешт створив собі уявних “зовнішніх ворогів”. Зокрема, цей угорський “дон Кіхот” тривалий час намагається побороти “вітряк” в особі американського бізнесмена Джорджа Сороса.

До речі, щось схоже в Україні просувала ОПЗЖ: 2020 року ця проросійська партія символічно “виганяла Сороса з України” під посольством США.

Як справжній путінський двійник, Орбан записав собі у вороги й Україну. Про це він заявив у своїй промові після перемоги на виборах 2022 року. Окрім Зеленського, своїми опонентами він вважає Захід і провідні світові медіа.

Як Угорщина шкодить Україні?

Головна проблема, що Угорщина має право голосу в ЄС. А це означає, що її вето впливає на фінансову допомогу Україні, санкції проти Росії та може навіть заблокувати майбутнє членство в ЄС.

Варто зауважити, що попри всю цю доволі агресивну риторику, Угорщину досі вдавалося вмовити йти в одному фарватері з ЄС. Сподіваємося, так триватиме й надалі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ІСТОРІЯ ПОВТОРЮЄТЬСЯ?! Друг Путіна Орбан зробив скандальну заяву! В ЄС не стрималися!"

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".

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