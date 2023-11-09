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Скандальна заява про "відставку" Залужного: нардеп Ар'єв дивно "виправдався"

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Скандальна заява про "відставку" Залужного: нардеп Ар'єв дивно "виправдався"

Нардеп Володимир Ар'єв / Фото: скриншот з відео

Володимир Ар'єв відмовився спілкуватися, ховав очі і тікав на вулицю.

Ведучий та журналіст телеканалу 1+1 Марафон Євген Плінський запитав нардепа Володимира Ар'єва, чому той поширював російський фейк про нібито "відставку" головнокомандувача Валерія Залужного. Реакція нардепа  була неочікуваною.

Ар'єв відмовився спілкуватися, ховав очі і тікав на вулицю. Потім раптом накинувся на журналіста з необґрунтованими звинуваченнями і наостанок заявив, що "ніякого російського фейка не вкидав".

Нагадаємо, 7 листопада народний депутат Верховної Ради IX скликання (партія "Європейська солідарність") Володимир Ар'єв у соцмережах заявив, що нібито міністр оборони Рустем Умєров вніс на Ставку подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ. Таку інформацію він отримав нібито з "надійного джерела". Потім депутат свій допис видалив та опублікував спростування.

У свою чергу міністр оборони Рустем Умєров жорстко відреагував на скандальну заяву Ар'єва

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство – це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти", – зазначив міністр.

Умєров наголосив, що інформаційна війна є складником російської агресії проти України.

"Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Всім у країні сьогодні варто зосередитися на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу", – підсумував очільник МОУ.

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Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, говорячи про вкиди стосовно нібито підготовки до "звільнення" Залужного, зауважив, що "деякі народні депутати в гонитві за хайпом нехтують питаннями національної безпеки".

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Дата публікації
Перегляди
47
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