Скандальне інтерв'ю Зеленського: дзвінки Путіну, вибачення від Лукашенка і кінець війни

Президент України Володимир Зеленський записав подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом. Зеленський був дуже емоційним і зробив низку гучних заяв про Трампа, про те, де взяти гроші на зброю, як всім іншим гарантам Будапештського меморандуму, цитую: було “по**ру” на Україну та як Лукашенко вибачався за ракети з території Білорусі. Про все це та не тільки – в ексклюзиві TSN.ua.

Розгромне інтерв’ю Зеленського!

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману. І воно вразило не лише українців! Так емоційно Зеленський відповідав на запитання вперше. І власне головні теми: це перемовини, завершення війни, які умови це можуть бути та що треба зробити, аби українцям дійсно була гарантована безпека від повторного нападу. Зеленський певен, що самого припинення вогню без гарантій безпеки недостатньо, адже Путін зможе знову напасти на Україну. Зокрема, він заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп у відносинах з РФ опиниться у тій самій ситуації, що і сам Зеленський 2019 року. На його думку, якщо Трамп погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки для України, він дасть "пас можливості" Путіну. Зеленський певен, що російський диктатор досі не відмовився від ідеї окупувати Україну повністю. Він вважає, що для досягнення миру та недопущення повторної агресії Росії Україна повинна мати сильну позицію, яка базується на гарантіях безпеки. Зокрема швидкий крок – це НАТО, яке означає сильні гарантії для нас. Друга частина гарантій безпеки – пакет озброєння. Якщо припинення вогню буде працювати, ніхто не використовуватиме цю зброю. Але вона має залишитись, щоб ситуація не повторилась. Тож наразі Зеленський просить – санкції вже зараз та зброю. Ну а якщо ми не матимемо гарантії безпеки – Путін прийде знову.

Де брати гроші на безпеку?

А на питання про те, де взяти гроші для безпеки, Зеленський відповів, що США можуть використати 300 млрд заморожених російських активів. Крім того, Зеленський заявив, що країни Заходу повинні зберегти санкції проти російської економіки, щоб вона продовжувала страждати та платити ціну за агресію проти України.

Чи відмовиться Україна від ТОТ?

Також Фрідман запитав, чи погодиться Україна відмовитися від Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму, в обмін на запрошення вступити в НАТО. Зеленський сказав, що Україна може погодитися на вступ до НАТО навіть із тимчасово окупованими територіями, однак дія Статті 5 Альянсу поширюватиметься лише на ті землі, які перебувають під контролем Києва. Зеленський визнав, що це – невеликий успіх для України, але цитую: "якщо ми бачимо дипломатичний спосіб завершення війни", то він згоден на такий варіант.

Також президент сказав, що хотів би потрапити на інавгурацію Трампа, але без запрошення не поїде.

Зеленський пригадав, що трьома найголовнішими гарантами безпеки для України, “стратегічними друзями і партнерами” були США, Росія та Британія, до яких доєдналися Франція і Китай. Він зазначив, що після окупації Росією Донбасу та Криму Україна тричі зверталася з листами до гарантів Будапештського меморандуму, але так і не дочекалася проведення консультацій. На це Зеленський відреагував досить емоційно й заявив, що ніхто не приїхав, бо, цитую: було “по**ру”.

"Україна вимагала консультацій, на яких всі повинні бути. Всі повинні зустрітися терміново. Америка, Росія, Британія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці офіційні листи, чи хтось консультації провів? Ні. Чому? Та по**ру. Це ж зрозуміло російською? Правильно? От як російською було по*8ру, та і всім іншим гарантерам Будапештського меморандуму, всім по**ру було на цю країну. На цих людей, на ці гарантії безпеки”.

Гаранти проігнорували листи?

За словами президента, востаннє листи до гарантів Будапештського меморандуму були відправлені уже за його президентства – в лютому 2022 року, коли відбулося повномасштабне вторгнення. Але на них теж ніхто не відповів. Президент Зеленський зауважив, що обговорював тему Будапештського меморандуму з новообраним президентом США Дональдом Трампом і наголосив, що ця розмова незакінчена і ще буде продовжена.

Провальні домовленості

Крім цього, Зеленський пригадав і переговори у нормандському форматі та заявив, що після домовленостей про припинення вогню росіяни не дотрималися обіцянки, а в Кремлі почали, цитую: “нести якусь х**нь”.

Зеленський зазначив, що під час переговорів з Путіним у грудні 2019 року в Нормандії за посередництва канцлерки ФРН Ангели Меркель та французького президента Емманюеля Макрона він зауважив, що господар Кремля зацікавлений насамперед у продовженні контракту на транзит газу, а відведення військ, обмін полоненими і припинення вогню — речі для нього другорядні.

“Контракт був підписаний газовий, бо це Путіну було потрібно. І в цьому він всі деталі знав. Щодо обміну ми зробили перші кроки і обміняли людей. Щодо припинення вогню — ні. Вони почали нас вбивати десь через місяць. Я йому подзвонив і сказав, що ми ж домовились. У нас же є домовленості, це ж не папірець в туалеті, це серйозна історія”.

Путін зробив здивований вигляд!

За словами Зеленського, він декілька разів телефонував до Путіна і вимагав пояснень, але той дивувався і обіцяв розібратися. Тим часом росіяни і сепаратисти на окупованих територіях Донбасу “продовжували стріляти і вбивати наших людей”.

“Так, фронт стояв на місці, але вони вбивали наших людей. Я йому дзвонив доти, поки десь за декілька місяців росіяни перестали брати трубку від нас. Більше з’єднання у нас не було. Я хотів наступної зустрічі, як у нас було, в нормандському форматі, руські відмовляли. Ми пробували це робити через різні країни Європи і не тільки Європи - руські відмовляли, передавали, якусь х**нь несли. Вони не хотіли”.

Також Зеленський висловився про “любов” путіна до російського народу і пригадав, як Кремль знищував чеченців, які намагалися здобути незалежність від Росії.

“Чеченці – хто? Інший народ, інша віра, інші люди, інша мова. Мільйон. Знищений. А як знищив? Як Путін їх убивав? З любов’ю? Думаю, б**дь, в обіймах придушував. "Так люблю, так люблю, аж вбить хочеться" – ось це його любов. Ви помиляєтесь. Він не любить свій народ. Він любить свій народець – це оточення, це частина людей”.

За його словами, не може лідер держави, який любить свій народ, відправити своїх людей вмирати на чужу землю: “Не фашисти прийшли на його землю і треба захищатися. Путін прийшов на нашу і він їх відправив. Чечня — відправив, Сирія — відправив, Африка – відправив, Грузія — відправив. І тут Україна... 788 тисяч убито або поранено росіян. Він же їх всіх росіянами називає, навіть тих, які в нього там, на території Росії, російською гворити не вміють”.

А що там КНДР?

Говорили під час інтерв’ю і про участь КНДР у війні. Президент порівняв, що у той час, коли ЄС дав Україні мільйон снарядів, Північна Корея дала Путіну 3,7 млн снарядів. Також Зеленський заявив, що з 12 тисяч північнокорейських військових, яких відправили до РФ воювати проти України, вже убито або поранено 3800 військових.

"Подивіться на цей приклад. Північна Корея. 12 тисяч приїхало на територію РФ для участі у війні. На сьогодні 3800 вбито або поранено. Вони можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500 тисяч. Вони можуть привезти багато людей. Тому що у них автократія", – сказав він.

Як росіяни приховують солдатів КНДР?

Водночас Зеленський вважає, що Європа не зможе зібрати армію, яка налічуватиме два або три мільйони осіб. Та розповів, як окупанти намагаються замітати сліди за собою, аби хоч якось приховати присутність бійців КНДР.

"Немає такої мети всіх зібрати – ми не хочемо війни. Ми хочемо росіян зупинити. А вони запрошують солдатів із Північної Кореї. Спалюють їм обличчя, пораненим або вбитим. Щоб вони були невпізнавані. Є докази – фото і відео", – каже він.

Лукашенко: “Володя, це не я”! Зеленський про розмову з Лукашенком

Й що цікаво, під час інтерв’ю Зеленський зізнався у розмові з Лукашенком на початку повномасштабного вторгнення. Останній, мовляв, божився, що непричетний до війни, казав: “Володя, це не я” та пропонував вдарити по білоруському заводу. Цікаво навіщо? Щоб розширити конфлікт чи щоб українцям легше стало? Тільки от в якому місці стане легше нам, якщо буде мінус один завод у Білорусі. Словом, Лукашенко чудить, як зазвичай.

"Ти повір, Володю, це не я, – говорив він мені. Казав, що "це не я, з моєї території ракети пускав Путін". Це умовно його слова, у мене є свідки. Він сказав: "Я вибачаюсь”. Я йому сказав, що ти такий самий убивця, а він мені: "Зрозумій, не можна воювати з росіянами. Він мені сказав: "Вдар по нафтопереробному заводу". Мозирський, здається, завод. А я йому: Про що ти кажеш?” – розповів український президент.

Війна може закінчитися у 2025-му?

Крім цього, Зеленський заявив, що в наших силах закінчити війну у 2025 році. Й хотілось би в січні, каже президент, але наскільки взагалі реально, що війна закінчиться цього року – стане ясно найближчим часом.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОЗГРОМНЕ ІНТЕРВ'Ю ЗЕЛЕНСЬКОГО БЕЗ ЦЕНЗУРИ! Дзвінки Путіну і "Володя, це не я" від Лукашенка!

Раніше Зеленський анонсував важливі зустрічі та перемовини вже цього тижня.