Скандальне призначення сексологині на посаду пані посла в Болгарії: що про це відомо і що кажуть в МЗС України

В Мережі користувачі оприлюдинили відео, на якому новоспечена амбасадорка дає поради, як правильно та успішно жити.

Пані послом України в Болгарії стала фахівчиня із сексології та дорогоцінних прикрас Олеся Ілащук, яка не має досвіду в дипломатії і яка не працювала на державних посадах. У Міністерстві закордонних справ України попередньо прокоментували і сказали, що це питання потрібно адресувати Офісу президента.

Про це українське МЗС повідомило в коментарі для ТСН.ua.

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"Питання про причини призначення слід адресувати Офісу президента України. Ми ще не впевнені на 100%, що новий посол оприлюднювала свою офіційну біографію. Практика свідчить, що це зазвичай робиться, коли новий посол вже перебуває за місцем роботи", - повідомили нам у дипломатичному відомстві.

Що відомо про скандальне призначення Олесі Ілащук

У п'ятницю, 23 грудня, на сайті президента з'явився указ №880/2022 про призначення Ілащук. Також відомо, що вона вже взяла участь у загальній нараді послів України 22-25 грудня в Києві та Миколаєві. А 25 грудня почали з'являтися деталі з біографії Ілащук.

Видання "Європейська правда" з посиланням на кілька джерел у дипкорпусі повідомило, що новою пані послом у Болгарії стала сексологиня Олеся Ілащук. Як зазначають джерела, раніше вона не мала досвіду роботи як фахівчиня-міжнародниця.

На своїй сторінці у Facebook Ілащук пише, що вона клінічна психологиня, системно-сімейна терапевтка, гештальт-терапевтка, сексологиня-консультантка. Вона закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, ВОППДП "Український Гештальт Інститут", а також вивчала курс МВА у Бізнес-школі МІМ. Але після того, як в інформаційному просторі почали активно обговорювати її нову посаду, амбасадорка заблокувала доступ до своєї сторінки.

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В Мережі користувачі оприлюдинили відео з Ютуб-каналу "RainBurdakov" (канал, вочевидь, не популярний, підписників станом на 26 грудня лише 23 особи, останнє оновлення - 10 місяців тому), на якому новоспечена амбасадорка дає поради, як правильно жити. Іващук каже про прямий зв'язок між здоровим харчуванням, фізичною привабливістю та сексом.

"...На хороше життя, на квартиру, на машину, на базові якісь моменти, на відпочинок - це людина здатна дати собі сама або з цим розібратися, чому в неї зараз цього немає", - наголосила експертка.

Станом на вечір 26 лютого офіційної біографії Олесі Ілащук МЗС не опублікувало, аргументуючи це тим, що зазвичай ця процедура виконується, коли посол перебуває за місцем роботи.

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