Скандальне розслідування NYT про ракетний удар по Костянтинівці: в Україні відреагували

Видання The New York Times за результатами власного розслідування заявляє, що удар по ринку в місті Костянтинівка Донецької області 6 вересня, який забрав життя 16 людей, був "трагічним нещасним випадком", до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл. У СБУ відреагували на скандальну статтю і наголосили, що удару по Костянтинівці завдала Росія з комплексу С-300, а статтю в New York Times написав проросійський журналіст. В Офісі президента вважають, що поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів.

NYT :"трагічна випадковість" через падіння української ракети

"Нещодавній удар по ринку в місті Костянтинівка в Донецькій області, найімовірніше, був викликаний попаданням української ракети, що збилася з курсу, випущеної з установки ППО "Бук", - йдеться у розслідуванні газети New York Times.

Внаслідок вибуху ракети в Костянтинівці на початку вересня загинули 16 людей і понад 30 отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський звинуватив у ударі російську армію.

Журналісти New York Times зробили висновки, вивчивши свідчення очевидців, фрагменти елементів ракети, що вражають, і сліди на місцевості, що свідчать про пуск. За їхніми словами, обставини трагедії у Костянтинівці, що сталася 6 вересня, свідчать про те, що на ринку розірвалася українська ракета.

"Одразу після удару українська влада намагалася не допустити, щоб журналісти New York Times змогли потрапити до потерпілого району або отримати доступ до уламків ракети. Але пізніше репортери побували на місці події, проінтерв'ювали свідків та зібрали частини використаної зброї", — сказано у розслідуванні.

Автори розслідування NYT зазначають, що вони не мають даних про те, як вийшло, що українська ракета, можливо, вибухнула в Костянтинівці. Однак це може бути пов'язане з тим, що вона відхилилася від заданого курсу в результаті відмови електроніки або пошкодженого під час запуску оперення. Удар, ймовірно, був результатом трагічного випадку, сказано в публікації.

Невдовзі після удару засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв (CIT оголошений у Росії небажаною організацією, а Левієв — "іноагентом"), проаналізувавши відео з Костянтинівки, викладене президентом Зеленським, повідомив, що ракета могла прилетіти з північного заходу, де розташовані позиції українські армії.

Левієв також припустив, що ракета була випущена українським літаком. Водночас він наголосив, що це було трагічною випадковістю, а не цілеспрямованим ударом.

СБУ: удар по Костянтинівці завдала Росія із комплексу С-300

У Службі безпеки України наголошують, що удар по Костянтинівці завдала Росія із комплексу С-300. А статтю в New York Times написав проросійський журналіст.

"СБУ розслідує черговий воєнний злочин РФ, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року. Розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії", - повідомили у СБУ.

В СБУ зазначають, що 18 вересня вийшла доволі маніпулятивна стаття у The New York Times, де йдеться про те, що на Костянтинівку впала українська ракета. До речі, її автором є Thomas Gibbons-Neff, який неодноразово був помічений у просуванні російського порядку денного. Це вже четвертий матеріал журналіста в The New York Times, де він намагається дискредитувати Україну та нашу армію.

"Раніше він писав, що Україна використовує касетні боєприпаси у населених пунктах, заявляв, що наші військові торгують танками та артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні. Журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій", - наголосили у спецслужбі.

Зазначається, що слідство досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу.

"Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин цього воєнного злочину", - підсумував пресцентр СБУ.

Подоляк: така стаття спричиняє зростання конспірологічних теорій

На скандальну статтю у The New York Times відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів.

"Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в межах неспровокованої війни. При цьому, нагадаю, правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. Зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці", - написав Подоляк у Telegram.

У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено, зазначив радник керівника ОП.

"Тим часом не слід забувати: це Росія розпочала вторгнення в Україну й саме Росія відповідальна за принесення війни до нашої країни. І саме Росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території", - наголосив Михайло Подоляк.

"Голови роспропаганди в США заговорили перед зустріччю Зеленського і Байдена" - Коваленко

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко переконаний, що The New York Times підключилися до поширення фейків про трагедію у Костянтинівці якраз перед зустріччю Володимира Зеленського і Джо Байдена, на якій йтиметься, зокрема, про вірогідність постачання Україні ракет ATACAMS.

На думку Коваленка, NYT – це видання, що давно підмочило свою репутацію, але, на жаль, воно має дуже велику аудиторію.

За словами аналітика, одразу шість журналістів, Джон Ісмей, Томас Гіббонс-Нефф, Хейлі Вілліс, Мелакі Браун, Крістоф Кетльї, Олександр Кардія, представили свою версію трагедії, в якій винен, виявляється, український ЗРК "Бук" — ракета 9М38. Водночас, як наголошує Коваленко, стаття ґрунтується не на якихось безпосередніх первинних результатах розслідування, а, як це заведено у західної преси, на думці деяких безіменних експертів, які побажали залишитися неназваними, але словам яких ми можемо повністю довіряти.

"...Чому саме про 9М38 заговорили голови російської пропаганди в США. І тут варто згадати трагедію 2014 з МН-17. Росіяни нічого не змогли вдіяти з розслідуванням про трагедію МН-17, а тому, так само як з малазійським авіалайнером, намагаються плодити через різні майданчики безліч версій, щоб відлякати від єдиної правдивої. А акцент на 9М38 зроблено для асоціативності трагедії в Костянтинівці з МН-17, мовляв, українці "збили" авіалайнер у 2014, а зараз обстріляли самі себе. І це не ми говоримо, подивіться, про це говорить "шановане" та "респектабельне" західне видання! І все це під акомпанемент візиту президента України Володимира Зеленського до США з метою домогтися згоди президента Джо Байдена на постачання Україні ракет ATACAMS", - резюмує Коваленко.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, у президента Володимира Зеленського запланована зустріч у Вашингтоні зі своїм американським колегою Джо Байденом. Український лідер також може виступити у Конгресі США.

Обстріл Костянтинівки

Удар РФ по Костянтинівці. / Фото: Associated Press

Російська терористична армія в середу, 6 вересня, завдала ракетного удару по ринку в місті Костянтинівка Донецької області.

Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки Донецької області загинули 16 осіб, 33 людини зазнали поранень.

Президент України Володимир Зеленський показав момент удару по ринку у Костянтинівці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Людей просто розірвало. В МВС шокували подробицями удару по Костянтинівці.

Читайте також: