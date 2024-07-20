Скандальне весілля українців в Італії, де виступали Monatik та Галкін: що відомо про нареченого

В Італії на озері Комо українці відгуляли розкішне весілля, на якому виступили російський комік Максим Галкін та співак MONATIK.

Журналістам стало відомо, хто наречений Ангеліни Терської, яка відгуляла скандальне весілля. Досі в ЗМІ писали, що коханий 30-річної нареченої, то турецький бізнесмен. Утім, з'ясувалося, що це - українець.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Скільки коштувало розкішне весілля українців

В Італії пара українців відгуляла розкішне весілля, що викликало скандал у Мережі. Експерти підрахували, що урочистості обійшлись в мільйон євро.

Подружжя, яке організували розкішне весілля

Весілля українці гуляли в одній з найбільших приватних резендецій на італійському озері Комо. Розкішний сад, меблі минулих століть, довкола гори, а між ними у тоннах квітів - пишне весілля.

Усі кадри урочистостей журналісти взяли із сторінки самої нареченої - українки Ангеліни Терської. Нескромних деталей тут, нарахували користувачі з відео, від пів до мільйона євро.

Ангеліна Терська

Щонайменше відомо:

Оренда вілли Бальбіано у російських власників вартує 20 000 євро за добу,

Кольє і сережки від нішевого італійського бренду — до 200 тисяч євро.

Гонорар українському MONATIK - до 30 тисяч євро.

Гонорар російського ведучого Галкіна - 100 тис євро.

Пояснення MONATIK

MONATIK пояснив - заїхав на весілля по дорозі після благодійного туру в Америці. А все заради ще більших зборів для українців. І вже навіть публічно виправдав рішення свого міні-концерту.

"Ми погоджувалися на виступи, щоб заробляти кошти для захисників. Вдалося зібрати 90 500 доларів. Завдяки виступу на приватному заході я додав 20 000 доларів", - сказав він.

Виступ MONATIK на весіллі

Що відомо про Ангеліну Терську та її родину

Відомо, що 30-річна Ангеліна Терська родом з невеличкого селища на Дніпропетровщині. Батько Ангеліни займається вантажними перевезеннями, мати – орендою нерухомості. Сама дівчина тривалий час працювала в туристичній агенції і принаймні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за світлинами в соцмережах, жила у Києві. Але уже понад рік багато подорожує Європою. І знову ж таки за світлинами найчастіше буває у Парижі, Лондоні та Стамбулі.

Ангеліна Терська

Все у вишуканих ресторанах, та у дорогих подарунках, яких за світлинами пані Ангеліни, надто побільшало за останні роки, коли виїхала за кордон. У різних ЗМІ писали - вона переїхала до нареченого у Туреччину, імовірно до турецького бізнесмена. Потім була інформація, що чоловік Ангеліни - українець, який виїхав за кордон ще до повномасштабного вторгнення.

Виступ Галкіна на весіллі

Що відомо про нареченого Ангеліни Терської

Але за кілька днів один з телеграм-каналів з'ясував - наречений це Владислав Медведєв. Українець, який часто бачили у столичних нічних клубах, і надто великих бізнесів не мав, аби влаштовувати подібні гучні весілля.

Інформація телеграм-каналу про нареченого, який відгуляв розкішне весілля

За даними інших видань, напередодні весілля наречений подарував Ангеліні трьохкімнатну квартиру в Києві, яку дівчина оформила на свою маму Олену.

Ангеліна Терська

Скандальних деталей більшає. Що з того правда, що ні - поки українці здогадуються і перевіряють. ТСН ж промоніторила відкриту інстаграм-сторінку Ангеліни і помітили: під її світлинами вподобайки до прикладу Ольги Гринкевич – доньки бізнесмена Ігоря Гринкевича, який замішаний у корупційному скандалі. Або з галерей студії Соні Морозюк, колишньої дівчини сина Гринкевича, яка теж любила розкішне життя.

Подружжя

"Хай там як - це особисте, яке рахувати непотрібно", - з таким закликом Ангеліна напередодні звернулася до журналістів з "Інстаграму". Мовляв, вона вже з нинішнім чоловіком не політики і не діти чиновників.

Все так, з одним але, пишуть підписники. Навіщо так показово демонструвати розкіш на усю Європу, коли Україна, яку ви підтримуєте у дописах, вже третій рік благає ту ж Європу про кожен мільйон допомоги.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал із лакшері-весіллям українців в Італії! Розважали Галкін і Монатік

Нагадаємо, MONATIK виступив на розкішному весіллі українців в Італії, ведучим якого був гуморист Максим Галкін. Свято велося українською мовою з українськими піснями.

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