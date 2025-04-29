Скандальне застілля у КМДА: Мережу шокували кадри з камер відеоспостереження

Кадри п’яного бенкету в КМДА шокували Мережу

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Застілля на робочому місці. Ну кого таким здивуєш? Якби це не було застілля, напевно, в одному з робочих кабінетів КМДА.

Про те, як святкують «корпоративи» в київській мерії, читайте далі в ексклюзиві TSN.ua.

Це відео розмістив Максим Бахматов, колишній соратник нинішнього мера Києва Віталія Кличка. За його словами, таким чином він намагається чинити тиск на місцеве самоврядування.

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Відео зібране, вочевидь, з кількох різних днів, тому що в учасників цього бенкету міняється одяг. Починається все дуже пристойно. На столі три пляшки: з міцним алкоголем, звичайним вином та ігристим. Виноград, ще якісь фрукти, трішки нарізки і загалом усе. На тлі бачимо подарунки, квіти, кульки, а за вікном — будівля, яка дуже схожа на будівлі Хрещатика.

Найцікавіше починається, коли сідає сонце. Наступні кадри камера відеоспостереження зафільмувала, напевно, ввечері іншого дня. Люди знову сидять за накритим столом, але тут майже немає їжі. На столі лимончик, цукерки, «Мартіні» та горілка.

«Починається жерсть. Ми бачимо коридор. Найімовірніше, це коридор якоїсь урядової чи чиновницької установи. Бачимо людину, яка лежить на підлозі. Поряд з нею влягається інша людина. Потім цю ж людину намагається втримати у вертикальному положенні колега. Далі починається ще цікавіше — підлогові вправи», — розповів журналіст ТСН Дмитро Фурдак.

Камера зафіксувала, як люди валяються на підлозі, одна жінка намагається підняти іншу, але їй це не вдається, тож вона теж вкладається спати, але застеляє паркет карематом. Напевно, саме для таких випадків у кабінетах КМДА передбачені каремати.

Ще один епізод показує чоловіка, який вночі нерівною ходою з телефоном і ліхтариком заходить до кабінету, вкладається спати на дивані та спить до ранку.

На думку Максима Бахматова, ці події відбувалися в кабінеті Марини Хонди, заступниці голови КМДА з соціальної, ветеранської, гендерної політики, захисту прав дітей, туризму, відповідальної за питання безбар’єрності в Києві. На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook посадовиця спростувала звинувачення і заявила, що це відео 2022 року, а застілля відбувалося в кабінеті директорки управління туризму КМДА Марини Радової.

За словами Хонди, директорка управління туризму вже написала заяву про звільнення. Щодо інших учасників вечірки мерія розпочала службове розслідування.

«І ще маленька деталь. Ну зрозуміло, що всі ми люди. Але дехто знає, що ще й чиновники, і наші колеги зафіксували, як у день жалоби за загиблими в Києві під час обстрілів у ніч проти четверга під Києвом у робочий час на Вишгородському водосховищі чи Київському морі день народження святкував заступник київського міського голови Микола Поворозник. Ну, як то кажуть, що ж, день народження таке свято, яке буває раз на рік. Не відкладати ж його ж. Сам Поворозник, реагуючи на це відео, сказав, що святкування не було. Це лише частина інформаційної кампанії проти київської влади», — розповів Дмитро Фурдак.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: П’янка в КМДА?! Так наб*халися, що по стінках сповзали та на підлозі валялися!