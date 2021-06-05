Скандальні довибори на Прикарпатті: Велика Палата Верховного Суду визнала переможцем представника партії влади

Вибори відбулися ще два місяці тому, але через суди офіційно нардепом досі ніхто не став.

У суботу, 5 червня, Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня про скасування протоколу ЦВК, яким було визнано переможцем проміжних виборів до Верховної Ради у 87-му окрузі Василя Вірастюка.

Таким чином суд підтвердив рішення виборчкому про скасування виборів на шести дільницях, де з великим відривом переміг опозиційний кандидат Олександр Шевченко. У нього вважають, що таким чином суд позбавив майже чотири тисячі виборців права вибору і радить свої симпатикам також звертатись до суду. Про це 5 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Це засідання тривало майже два тижні. Позивач Василь Вірастюк. 23 травня Верховний Суд скасував протокол ЦВК про визнання його народним депутатом. Він це рішення оскаржує.

Василь Вірастюк

Його опонент - Олександр Шевченко. Він намагається через суд змусити ЦВК порахувати результати виборів правильно. Адже, за результатами екзит-полів і паралельного підрахунку бюлетенів виборців, саме він переміг Вірастюка із різницею у кілька сотень голосів.

"Шляхом фальсифікацій і маніпуляцій, шляхом викрадення документації на ОВК шести виборчих дільниць 504 бюлетенів за переможця результат був спотворений", - зазначив Олександр Шевченко.

За його позовом Верховний Суд двічі визнавав протоколи ЦВК не дійсними і зобов’язував виборчком знову і знову перераховувати результати. Своєю чергою ЦВК після цих рішень Верховного Суду двічі підписувала протокол, яким визнавала Вірастюка переможцем. Суд задовольняє позов кандидата від "Слуг".

Новини України: Велика Палата Верховного Суду визнала Вірастюка переможцем на виборах

Довибори до Верховної Ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області відбулися ще 28 березня. Найбільше голосів набрали три кандидати – бізнесмен Олександр Шевченко, спортсмен від партії влади Василь Вірастюк та "свободівець" Руслан Кошулинський. Наступного дня після голосування в штабі останнього визнали поразку і привітали Шевченка із перемогою.

А далі почались неприємності. Спочатку невідомі повідомили, що будівля комісії замінована. Сапери вибухівку не знайшли, але зникли члени окружної виборчої комісії. Їх шукали майже півтори доби і врешті замінили. Разом із відновленням роботи комісії до підрахунку доєднались народні депутати із партії "Слуга народу".

"На коліна! На коліна! На коліна перед громадою! На коліна!", - так народний депутат Микола Тищенко спілкувався з учасниками виборчого процесу на Прикарпатті. Щоправда сам Микола думав, що на Закарпатті: "Ми обурені, тому що ці ростки сепаратизму на Закарпатті – це ганьба".

Цей візит нардепів назвали "десантом", а їх втручання у виборчий процес назвали "допомогою в проведенні виборів". Врешті, до підрахунку голосів доєднались і спецпризначенці СБУ з поліцією та Нацгвардією. Кандидати звинуватили один одного у фальсифікаціях. Кримінальні справи, щодо подій на цих дільницях передали до поліції.

Олександр Шевченко / Прес-служба партії "Укроп"

Врешті решт в ЦВК визнали результати виборів на шести дільницях недійсними. Саме на тих дільницях, де переміг Шевченко з різницею в пів тисячі голосів. Тож переможцем довиборів до Верховної Ради визнали Вірастюка. Сьогодні Велика Палата Верховного Суду це рішення підтвердила.

"Хочу сказати шановним виборцям, я зупинятись не збираюсь. При будь-якому розкладі. Буде і далі боротьба. Фактично за їхні права в європейських і світових інстанціях", - сказав Олександр Шевченко.

Усім незадоволеним результатами виборів, а особливо тим, чиї голоси визнані недійсними, Шевченко радить звертатись до суду і відстоювати своє конституційне право на волевиявлення.

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