Скандальні рішення Трампа та реакція ЄС: чого очікувати Україні

Трамп хоче поспілкуватись із Путіним щодо війни в Україні. Чого очікувати від цього?

Сполученим Штатам більше не цікаво розслідувати відповідальність Росії за вторгнення в Україну. Американське видання The New York Times повідомляє, що американський мінюст проінформував європейських колег: виходить із співпраці в Міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії проти України. Завтра Дональд Трамп говоритиме про перемир'я з Путіним, а європейські посадовці просто зараз обговорюють: що з цим далі робити?

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Заява Трампа про розмову з Путіним

Дорогою з гольф-клубу у Флориді до Вашингтона, Дональд Трамп повідомляє світ: розмова з Путіним призначена на завтра. Його питають, на які поступки Трамп готовий піти, аби домовитися з Путіним.

"Я думаю ми, розумієте, говоритимемо про землю. Там багато землі. Все куди інакше, ніж було до війни. Як ви знаєте. Будемо говорити про землю. І про енергетичні станції. Це, знаєте, велике питання. Але ми вже багато говорили з обома сторонами", - заявив Трамп.

Дональд Трамп

Реакція ЄС

У Брюсселі, де міністри закордонних справ ЄС разом із головою української дипломатії Сибігою збираються обговорювати допомогу Україні - до російських пропозицій, що прозвучали днями: зокрема ніяких миротворців для України, ніякого НАТО - ставляться куди тверезіше.

"Ті умови, які вони висунули, свідчать про те, що вони не хочуть миру насправді, бо як умови вони висувають всі свої кінцеві цілі, яких хочуть досягти від війни", - каже верховна представниця ЄС з питань закордонних справ Кая Каллас.

Гарантії безпеки для України повинні передбачати п'ять елементів, заявляє Кястутіс Будріс. Тривала і послідовна військова підтримка, європейські війська в Україні, продовження тиску на Росію за допомогою санкцій, репарації від Росії. І безальтернативна євроінтеграція.

"Це прискорений вступ до Євросоюзу, ми бачимо 1 січня 2030 року як реальну дату, якої можемо досягти", - каже міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

ЄС

Ситуація із "Радіо Свобода"

На цьому ж засіданні, крім України та Сирії, обговорять і ситуацію з "Радіо Свобода". Це - державний американський мовник, закритий на вихідних адміністрацією Трампа в рамках боротьби з державною бюрократією. Сполучені Штати заснували "Радіо Свобода" в 1953 році для інформаційної боротьби з Радянським союзом. Відтоді вона транслювала нецензуровані новини, музику, навіть літературу у країни, де свобода слова перебувала під загрозою. Попри державне фінансування Конгресу США, це незалежний мовник, американським урядовцям у його роботу втручатися заборонено. Тепер Чехія, а саме в Празі знаходиться головний офіс "Радіо Свобода", хоче винести на обговорення ради ЄС можливу фінансову підтримку цього мовлення.

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