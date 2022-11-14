Скандальні співи у Лаврі пояснили зайнятістю священника і свавільністю парафіян: СБУ перевіряє

Священника, який був тоді з парафіянами, які у пісні вихваляли Росію, відсторонили.

Пісня, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується, прозвучала в центрі української столиці, в одному з храмів Києво-Печерської Лаври. Мережу обурило відео, на якому парафіяни співом моляться Богородиці і прославляють Росію. За цю справу вже взялася СБУ і пообіцяла дати належну оцінку прославлянню держави-агресорки, йдеться в ТСН.

У Лаврі офіційно відмовляються щось коментувати, та натякнули, що нібито відео змонтоване. ТСН розшукала чоловіка, який зняв скандальні кадри.

Керівництво монастиря спершу обіцяло дати офіційний коментар ТСН після розголосу про скандальні співи, та потім перестали брати слухавку.

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У Мережі ходила інформація, що цей ролик змонтований. Мовляв звук взяли з російської церкви, але його автор переконує, відео - автентичне.

Віталій розповідає, водив друзів на екскурсію до Лаври. Після відвідин печер компанія зайшла до храму і почула те, що їх приголомшило. “Що ще має трапитись, скільки українців має загинути, скільки ще батьків оплакуватимуть своїх дітей, щоб люди зрозуміли, що ми із Росією не один народ”, - обурюється Віталій.

Віталій Шпак уже дав свідчення в СБУ. Її голова Василь Малюк напередодні пообіцяв пояснити виконавцям такої пісні згубність надмірної любові до Росії. Вже сьогодні пообіді Києва-Печерська Лавра таки визнала справжність запису. У монастирі кажуть, такі пісні були ініціативою прихожан, а зовсім не священнослужителів. А от священника, що проводив службу, кажуть - відсторонили.

“Нібито ми молимо за Росію. Це неправда, за літургією ми молимося за Бога, за військо, за президента. Поминаємо тільки предстоятеля нашої УПЦ блаженнійшого Онуфрія”, - каже настоятель Павло Лебідь.

“Священик був зайнятий і не чув, що співають активістки. Цей священник відсторонений”, - пояснюють в Лаврі.

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