Скандальні закупівлі для укриттів: у Києві придбали лавок на понад 2 мільйони і двері для туалету за ціною канадського кедру

У Києві триває перевірка укриттів, на облаштування яких витрачали бюджетні гроші чиновники столичних РДА. Якщо коротко, то з закупівлею для бомбосховищ панує тотальна корупція. Після скандалу із "золотими" овочерізками у Дніпровському районі, пальму першості перейняв Солом’янський район, де нагріли руки на завищені ціни при купівлі гімнастичних матів, дверей для туалетів по 25 тисяч гривень за штуку та лавок на 2,3 млн грн.

"Золоті" лавки не муляють

Депутати, які проводять перевірку з облаштування укриттів кажуть, що не перестають дивуватися марнотратству чиновників РДА.

Леонід Ємець, голова тимчасової контрольної комісії Київради тримає у руках одну з "золотих" лавок / фото з соціальної мережі

"Солом’янським районним управлінням освіти було придбано 1660 лавок для укриттів. Але погодьтеся, сума в 2,3 мільйона гривень не може не насторожити. Ми вийшли на виробника. Анонімно замовили 1 тисячу штук, і поросили надати нам комерційну вартість меблів. І він нам її надав – вартість однієї лавки 800 гривень. Питання: чому Солом’янська РДА придбала лавки у майже два рази дорожче? У відповідь ми чуємо казочки "на час закупки були такі ціни", а ще, мовляв, у роздріб ці лавки продають по 1400 грн. Але ж ми змогли після їхнього тендеру домовитись з виробником за вартість у два рази меншу. До речі, виробник був готовий зробити знижку на 100-150 гривень, у разі оптової закупки. То чому у Солом’янській РДА не використали можливість зекономити майже 1 мільйон гривень, питання без відповіді", - розповідає сайту ТСН.ua Леонід Ємець, голова тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів і перевірки делегованих повноважень РДА в Києві.

На канадський кедр не схоже

Депутат розповідає, що коли роздивлялися "золоті" лавочки, помітили у договорі ще одну дуже дивну інформацію про поточний ремонт ще одного укриття – встановлення дверей до туалету за 25 тисяч гривень.

Ті самі двері до туалету в укритті за 25 тисяч гривень / фото з соціальних мереж

"Це шокувало всіх, хто прийшов інспектувати укриття. Бо ніхто б не поставив у себе вдома двері до туалету за такі гроші. І тим більше у підвалі бомбосховища. Це двері не з канадського кедра, а звичайна сосна. Знову ж таки, ми вийшли на виробника і поцікавилися реальною вартістю. На дверях "накрутили" ціну на 400%. Нам нарахували 25800 гривень за всі 5 дверей, а не за кожну. Звичайно, тут потрібно детально розбиратися, але сам факт замовлення і проведення тендеру на закупівлю туалетних дверей в укриття за 25 тисяч гривень, викликає до чиновників запитань не менше аніж по закупівлі барабанів. Просто не вкладається в голові, навіщо проводити тендер, щоб поставити до підвалу 5 дверей по вартості за кожну в 600 доларів. Пояснити мотивацію чиновників неможливо – тотальна корупція", - заявляє Леонід Ємець.

Реальна вартість за 5 дверей для укриття / фото соціальні мережі

Просять відкрити кримінальне провадження

Між іншим члени контрольної депутатської комісії вже не оголошують про перевірки по районах, бо чиновники РДА починають хитрувати. Наприклад, не надають комісії документи про закупівлі, які були зобов’язані надати в 10 денний строк.

"Ми терпеливо чекаємо він них всю інформацію. Але, підкреслю, що РДА в порушення закону не надали нам таку інформацію. Я, як голова комісії Київради, вже надіслав їм попередження, а також звернення до правоохоронних органів про відкриття кримінального провадження за статтею про перешкоджання діяльності депутата місцевої ради. У зв’язку з тим, що у визначені регламентом строки – 10 днів, більшістю РДА не було надано нам інформації про проведені тендери, а те, що нам надали – не у тому обсязі і вигляді, як ми просили. Тому я тут вбачаю з боку РДА цілковите небажання ділитися цією інформацією, але завдяки інформації на Prozorro ми можемо бачити окремі тендери та їх вартість", - додає Леонід Ємець.

До речі, депутати з’ясовують мотивацію та обставини закупок для укриттів пожежної сигналізації. За словами Леоніда Ємця, у двох школах до діючою старої сигналізації докупили по ще одній, новій. Вартість однієї пожежної сигналізації - 5 мільйонів гривень! А за нормативами їх встановлення не є обов’язковим у підвалах та укриттях. За ці гроші можна було б облаштувати декілька укриттів належним чином.

Гора туалетного паперу для бомбосховищ

Також можна було б ефективніше використати 2 мільйони 948 тисяч гривень з бюджету, які ще у вересні минулого року управління освіти Дніпровського району витратило на закупку для укриттів туалетного паперу. В тендерній документації вказано:

68760 рулон - папір туалетний

27200 упаковка - рушник паперовий зелений

27200 упаковка - рушник паперовий сірий

Що зараз з цією горою туалетного паперу та рушників, поки невідомо. Але в Київраді кажуть, що будуть з’ясовувати мотивацію цієї закупівлі у очільника управління освіти Дніпровського району.

"Насправді, все дуже сумно. Ми, звичайно, не суд та не прокуратура – не можемо проводити процесуальні дії, експертизи та виносити вирок. Для цього є правоохоронні органи та судова система. Але з того, що ми бачимо - є ознаки тотальних корупційних історій при проведені закупок і тендерів посадовцями РДА, як для укриттів, так і для звичайних потреб", - резюмує Леонід Ємець.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про новий скандал у Києві: в Конча-Заспі хочуть реконструювати їдальню на 88 мільйонів гривень.

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