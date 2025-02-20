Скандальні заяви Трампа про Зеленського: що про це кажуть у Європі та США

Дональд Трамп назвав президента Зеленського "диктатором". Що про це кажуть у Європі та США.

Заочна полеміка між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським перейшла в нову фазу. Після того, як Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" у своїй соцмережі, свою думку він розширив під час публічного виступу. За висновками Трампа, у лідера не може бути високих рейтингів, коли міста зруйновані. Причина гніву президента США не так у рейтингах і виборах, як у відмові Зеленського негайно підписати угоду про обмін корисних копалин на військову допомогу, роз'яснив радник Трампа.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Від твердження, що Зеленський йому подобається, до звинувачень, що Зеленський – диктатор, Дональд Трамп перейшов менш ніж за добу. А все тому, що президент України відреагував на закиди Трампа, буцімто його рейтинг упав до 4%, і в Україні необхідно повести вибори.

Спочатку в довгому дописі в соцмережі Трамп назвав Зеленського посереднім коміком і додав, що єдине, що йому добре вдавалося, це "грати на Байдені, наче на скрипці". За кілька годин після допису президент Трамп фактично дослівно повторив те саме публічно. І припустив, що рейтинг Зеленського просто не може бути високим через війну, хай там що говорять опитування.

"Він відмовляється від виборів, зволікає. А справжні українські опитування, я маю на увазі, як можна бути лідером, коли міста руйнуються? Важко бути. Хтось каже, ні, його рейтинги хороші. Зачекайте! Міста руйнуються. Вони схожі на будмайданчики зі знесеними будинками. Диктатор без виборів. Зеленському краще рухатися швидше. У нього не залишиться країни", – заявив Трамп.

За свого патрона вступився віцепрезидент Джей Ді Венс: "Ідея, що Зеленський збирається змінити точку зору президента, поливаючи його брудом у публічних ЗМІ... кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб мати справу з цією адміністрацією".

Радник з нацбезпеки Майк Волтц теж зазначив, що не варто було критикувати Трампа, адже наміри його, мовляв, шляхетні – зупинити війну. Але гнів президента він пояснив не так публічними заявами Зеленського, як тим, що Україна відмовилася від американського варіанту угоди про обмін природних ресурсів на продовження військової допомоги. Як пишуть американські ЗМІ, ця угода, власне, відбирала в України половину її природних багатств на умовах, гірших, ніж фашистська Німеччина отримала після капітуляції у Другій світовій.

Республіканці, які раніше активно підтримували Україну, переважно зачаїлися. Новий лідер більшості в Сенаті Джон Тун дистанціювався від заяв президента Трампа, але не став коментувати, чи вважає сам Зеленського диктатором.

"Президент говорить за себе. Я хочу бачити мирний результат, і зараз ведуться переговори. Давайте подивимося, куди це зрештою призведе, сподіваюся, ми досягнемо результату, який усі хочемо бачити", – заявив він.

Його колега Джон Кеннеді був відвертіший: "Я не хочу ставати між президентом Зеленським і президентом Трампом. Я ніколи не стаю між собакою та пожежним гідрантом, чоловіче. Так я живу. Думаю, що вони обидва хороші люди, і що вони обоє хочуть того самого".

Натомість європейські лідери масово висловили свою підтримку президенту України. Канцлер Німеччини Шольц сказав, що відмовляти Зеленському в легітимності неправильно й небезпечно. Премʼєр-міністр Норвегії Стьоре висловився, що Зеленський – президент, обраний всенародно і переважною більшістю голосів. Премʼєр-міністр Сполученого Королівства Стармер заявив, що призупиняти вибори під час війни абсолютно розумно. Велика Британія зробила так під час Другої світової війни.

Девід Кремер, який працював в адміністрації президента Буша-молодшого, каже: настрої звичайних американців і досі на боці України. Але президенту Зеленському радить на певний час уникати публічної полеміки із Трампом.

Офіційна сторінка Білого дому в Мережі Х напередодні опублікувала малюнок, схожий на обкладинку журналу "Тайм", але з назвою "Трамп". Президент Трамп – у короні з підписом "Нехай живе король".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наш друг в Україні, а не у РФ ⚡️ ТРАМП СКАЖЕНІЄ через ВІДМОВУ ЗЕЛЕНСЬКОГО - РЕАКЦІЯ СВІТУ Читайте також: