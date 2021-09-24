Скандальні зміни до ПКУ: Гетманцев розповів про податок на житло і збільшення ренти на радіочастоти

Скандальні зміни до ПКУ: Гетманцев розповів про податок на житло і збільшення ренти на радіочастоти

Гетманцев розповів, що зміниться для власників квартир і користувачів мобільного зв'язку.

Так званий "ресурсний" законопроєкт №5600, який має принести держскарбниці додаткові 30 млрд гривень наступного року, передбачає, зокрема, збільшення ренти на радіочастоти і новий податок на житло.

Детальніше про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 23 вересня розповів в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Гетманцев вказав, що рента на радіочастоти збільшиться на 5%.

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"Чому? Тому що у нас інфляція минулого року 5%. Якщо не збільшити на 5% - а з 2017 року не збільшувалась вона взагалі, - то рентна плата зменшується. Тобто якщо не індексувати ренту на радіочастоти, вона просто зменшується", - пояснив він.

Очільник комітету ВР додав, що йдеться про "абсолютно технічне рішення - приведення у відповідність рентної плати".

Щодо нового податку на житло, Гетманцев зазначив, що у законопроєкті залишилася єдина норма, відповідно до якої "третій протягом року продаж нерухомості обкладається за ставкою 18% з різниці між сумою придбання і сумою реалізації".

"Це схема, коли будівельник реалізує квартири через фізичних осіб. За 2020 рік тисяча людей на всю Україну здійснила такий продаж", - наголосив він.

Нагадаємо:

1 липня Рада 264 голосами підтримала у першому читанні законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

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Так званий "ресурсний" законопроєкт №5600, який має принести до державної скарбниці додаткові 30 млрд грн наступного року. Довкола цього закону вже кілька місяців не вщухають суперечки, адже йдеться про збільшення податків.

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