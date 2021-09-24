Скандальні зміни до ПКУ: Гетманцев розповів про податок на житло і збільшення ренти на радіочастоти

Гетманцев розповів, що зміниться для власників квартир і користувачів мобільного зв'язку.
Так званий "ресурсний" законопроєкт №5600, який має принести держскарбниці додаткові 30 млрд гривень наступного року, передбачає, зокрема, збільшення ренти на радіочастоти і новий податок на житло.
Детальніше про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 23 вересня розповів в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.
Гетманцев вказав, що рента на радіочастоти збільшиться на 5%.
"Чому? Тому що у нас інфляція минулого року 5%. Якщо не збільшити на 5% - а з 2017 року не збільшувалась вона взагалі, - то рентна плата зменшується. Тобто якщо не індексувати ренту на радіочастоти, вона просто зменшується", - пояснив він.
Очільник комітету ВР додав, що йдеться про "абсолютно технічне рішення - приведення у відповідність рентної плати".
Щодо нового податку на житло, Гетманцев зазначив, що у законопроєкті залишилася єдина норма, відповідно до якої "третій протягом року продаж нерухомості обкладається за ставкою 18% з різниці між сумою придбання і сумою реалізації".
"Це схема, коли будівельник реалізує квартири через фізичних осіб. За 2020 рік тисяча людей на всю Україну здійснила такий продаж", - наголосив він.
Нагадаємо:
- 1 липня Рада 264 голосами підтримала у першому читанні законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".
- Народні депутати подали 10 902 поправки до законопроєкту №5600 про підвищення низки податкових ставок до другого читання.
- Законопроєктом №5600 передбачається розширення списку автомобілів, за які доведеться сплачувати податок.
Так званий "ресурсний" законопроєкт №5600, який має принести до державної скарбниці додаткові 30 млрд грн наступного року. Довкола цього закону вже кілька місяців не вщухають суперечки, адже йдеться про збільшення податків.