Скандальні зміни в мобілізації: коли почнуть діяти нові правила

Нові правила мобілізації після подання Кабміну має розглянути та ухвалити Рада, а потім ще й підписати президент.

В Україні хочуть запровадити нові правила до процесу мобілізації. Перші подробиці законопроєкту вже здійняли галас у суспільстві. Чим так обурені люди, коли готуватися до змін та чи є ще шанс щось змінити?

Про це йдеться в ексклюзивному огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.UA.

Новий законопроєкт – новий скандал

Кабмін ввечері 25 грудня вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни в мобілізації. Після цього питань у народу не поменшало, навпаки, галасу здійнялося ще більше, адже згідно зі змінами, багато чоловіків втрачають відстрочку від служби. Наприклад, студенти 30+, які раптово пішли по другий диплом вищої освіти.

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Поняття “обмежено придатний” взагалі хочуть прибрати, і будуть лише або придатні, або непридатні. А вирішуватиме це військово-лікарська комісія.

Водночас обурив українців перелік тих, кому відстрочку залишають: її матимуть нардепи, а також депутати Верховної Ради Криму. Водночас законопроєкт встановлює, що право на відстрочку від призову втрачають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

Тобто на війну можуть відправити і правоохоронців, але в межах розумного, адже повсякденна злочинність нікуди не зникла.

Як реагують українці

У Верховній Раді хочуть продемонструвати справедливість щодо мобілізованих. Втім, у людей після оприлюднення законопроєкту запитань лише побільшало.

Ось, зокрема, що пишуть у Мережі:

Якщо вас читають депутати, то передайте їм запитання від народу: 1. Чому відставники від 2014 року до 2022-го відсиджуються, а цивільні, які без досвіду, мають воювати? 2. Що роблять тилові частини, наприклад, картографи, чому вони не захищають батьківщину? 3. Поліція – люди, які тримають зброю в руках, чому також не захищають батьківщину?

Закон – повний треш. Нас усіх покріпачують. Я хочу вийти з громадянства України. Дайте мені це право. Треба об'єднуватися і звертатися до міжнародних судів. Нас захопили в рабство пірати. У нас забрали заводи, потім землю, тепер свободу, і головне – прийшли по наше життя.

Суцільний жах – цей проєкт. Ви ліквідаційна комісія нашої держави, яка майже завершила свою справу.

Господа, я думаю, ни для кого не секрет, что идет просто слив военных и попытка переложить ответственность. Типа показать: вот смотрите, они плохие, а мы хорошие.

Що шокувало найбільше?

Найбільше людей шокувала новина про те, що мобілізувати можуть навіть осіб із 3 групою інвалідності. Перелік хвороб там доволі широкий і визначений Кабміном ще 2015 року.

Ось що пишуть користувачі Мережі:

Для цього і вводять військовий переоблік. Раптом у інвалідів нові руки й ноги відросли та очі з'явилися. А з однією рукою можна, наприклад, іти в бій прапороносцем, просто з українським прапором у руці. До того ж таким чином можна зняти навантаження з бюджету, адже інвалідам треба давати різні виплати.

Або це роблять навмисно, щоб спровокувати переворот, або просто вони дурні.

Реакція Залужного

На весь цей скандал вперше за тривалий час відреагував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Як відомо, він – не дуже публічна людина, і рідко робить якісь заяви.

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Однак цього разу не стримався і пояснив потреби ЗСУ та прокоментував нюанси мобілізації. Він вважає, що придатна людина до служби чи ні, попри наявність інвалідності, має визначати військово-лікарська комісія.

На додаток Залужний зазначив, що рішення, кого мобілізувати, а кого – ні, ухвалює влада, для нього ж головне – люди і зброя.

Пояснив головком і ту шалену цифру про 500 тисяч осіб, яких потрібно призвати до армії. За його словами, потреба в нових мобілізованих розбита на періоди, і про одномоментний набір і близько не йдеться. "Хтось буде мобілізований у січні, а хтось – навіть у грудні", – зауважив Валерій Залужний.

Коли запрацюють зміни

Існує ймовірність, що деякі озвучені пункти так і не запрацюють, адже наразі все це лише пропозиції. Нові правила мобілізації після подання Кабміну має розглянути та ухвалити Рада, а потім ще й підписати президент. І лише після цього закон набуде чинності.

Нардеп від “Слуги народу” Олександр Горенюк пояснив, як ухвалюватиметься таке гучне рішення, описавши послідовність проходження законопроєкту:

голосування в першому читанні, ймовірно, 10-12 січня 2024 року;

подання правок і робота в комітеті (+2-3 тижні);

розгляд у Раді у другому читанні разом з усіма правками (кінець січня, якщо все піде, як по маслу);

підпис президента (в разі вето – буде третє читання);

законопроєкт набуває чинності через один місяць після його опублікування.

За суб’єктивними прогнозами нардепа, будь-які зміни в мобілізації запрацюють не раніше, ніж навесні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Скандальні зміни в мобілізації! Коли почнуть діяти нові правила?"

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк вважає, що новий законопроєкт про посилення мобілізації має бути допрацьований, адже увньому є багато норм, які потребують пояснень.

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