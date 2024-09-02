Скандальний нардеп утік за кордон: стало відомо, хто його покривав (відео)

Оголосили три підозри! Державне бюро розслідувань встановило, як нардеп Артем Дмитрук накивав п’ятами за кордон! Кажуть, що схема переправлення була ретельно спланована.

Хто допоміг Дмитруку нелегально виїхати за кордон і де зараз скандальний нардеп – в ексклюзиві журналістки Людмили Труфин для TSN.UA.

Спільники Дмитрука

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом особам, які переправили народного депутата України Артема Дмитрука через державний кордон до так званого Придністров’я. Про це йдеться у повідомленнях ДБР та Офісу генерального прокурора. Працівники ДБР провели масштабні оперативно-розшукові заходи та зібрали великий масив доказів, повідомила в ефірі телемарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

Як тікав Дмитрук?

Встановлено, що 23 серпня Дмитрук перетнув кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка".

Перейшов кордон пішки

Близько дев'ятої вечора Дмитрука було доставлено до кордону, після чого він пішки втік з України. До слова, автівка, якою нардепа довезли до місця призначення, була куплена саме для того, аби втекти з країни.

Наразі встановлені всі особи, які організовували "втечу», у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Відомо, що організатор має широке коло зв’язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, "бізнес" з незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік. Однак організатор і один із фігурантів також втекли до Придністровської ділянки Молдови.

Наразі вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу. Усім трьом загрожує від 3 до 5 років тюрми. Сам скандальний нардеп з 29 серпня перебуває у міжнародному розшуку.

Втеча Дмитрука у деталях

Нагадаємо, з чого почалася вся ця епопея. 25 серпня народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру. Йому інкримінували напад із групою осіб на правоохоронця в Одесі і не тільки. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Народному депутату України повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього", – кажуть в Офісі генпрокурора.

Всі ці дії Дмитрука були кваліфіковані правоохоронцями відразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Його публічно викликали до Державного Бюро розслідувань для проведення слідчих дій і навіть дали обрати пану нардепу зручніший для нього день. Надвечір 25 серпня низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що Дмитрук, ймовірно, вже виїхав з України. Нардепа помітили в Молдові. Та що цікаво, підозру Дмитруку підписали якраз після того, як він накивав п’ятами, і тепер ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону нардепом. Він нібито знав, що от-от отримає підозру і 25 серпня у своєму телеграмі почав заявляти, що його планують затримати і невдовзі за місцем його проживання у Києві та Одесі відбуватимуться обшуки. Крім того, він заявляв про нібито фейки, що його родина і він в Молдові, і українські спецслужби вимагають, аби молдовські колеги затримали його. Також Дмитрук стверджував, що нібито існує наказ застрелити його під час затримання, а все це через його “гасударствєнную пазіцию”. Про це він написав 25 серпня.

"Итак, друзья! Прошли ровно сутки с тех пор, как власть дала всем службам личное указание искать меня, чтобы посадить в тюрьму за мою государственную позицию, политические взгляды и защиту Православной веры. Был еще сценарий ликвидировать меня, когда я якобы должен был оказать сопротивление при задержании. Стрелявшему, судя по всему, обещали орден за заслуги перед Родиной. Но этот сценарий от власти я уже проходил в своей жизни, и только чудом Господь Бог спас меня. Об этой истории расскажу позже, она очень интересная. Вернемся к состязанию службистов: "Кто первый поймает Дмитрука". Бегали вчера все и везде: гостиничный номер в Киеве, моя квартира в Одессе. Никуда с обысками так и не попали, подозрение не вручили. Разумеется, внаглую их никто бы и не пустил, как бы они ни кричали, ни тыкали своими ксивами. Решения суда на меня у них не было! Потом бегали по монастырям. Правда, бегали там днем. Обычно я служу в субботу вечером и в воскресенье утром, поэтому и здесь они не угадали. Позже через своих ручных пропагандистов запустили вброс, что я и моя семья якобы в Молдове. И уже тут понеслось: истерика, крики, "срочно поймать и доставить в Украину". Вся Молдова на ушах! Что происходит? Украинские службы требуют у молдавских найти меня и задержать. Правда же, заняться в стране больше нечем, кроме как направить весь ресурс на Дмитрука, который просто хочет, чтобы люди имели возможность исповедовать ту Веру, которую хотят, чтобы права человека были в государстве на первом месте. Гонка продолжается, наблюдаем. Всем спасибо за поддержку! Слава Богу за все! Господь с нами! Впереди нас ждет еще много интересного!" – написав він.

Дійсно, попереду на нас чекає ще багато чого цікавого, адже в українців вже назріло багато запитань, зокрема про те, а як так вийшло, що підозру підписали лише після того, як Дмитрук виїхав, а не до? Тим паче, що про його плани неодноразово повідомляли, ну й відповідно, як цього могли не знати правоохоронці? Ну й вкотре нагадаємо про скандальний шлейф Дмитрука і чому українці так розлючені. Останній скандал розпочався власне з того, що Дмитрук у своєму телеграмі “наїхав” на українські війська, які проводять спецоперацію в Курській області, та звинуватив наших хлопців у нібито знущаннях над місцевими, став на захист пам’ятника Леніна та й в принципі написав все точно так, як любить Кремль і вєщає Скабєєва.

І до слова, після цього нардепа почали цитувати російські ЗМІ й висвітлювати його як бідного та нещасного.

Російські пропагандисти відкрито пишуть про те, що Дмитрук їм допомагає. А от сам нардеп не бачить у своїх словах нічого такого, та от нюанс – звинувачувати, то він звинувачує, а де докази? Де відео, як українські військові нібито ображають цивільних чи мародерять? А от відео, як самі росіяни обносять місцеві магазини – дуже багато, але Дмитрук їх, певно, не догледів, як і того, як російські солдати розвалюють свої ж магазини.

Третій рік повномасштабки. Дмитрук не хоче показати, що російські окупанти щодня творять в Україні?! Щодня. Звісно, все це просто так не минулося: військові і прості українці закликали покарати нарешті Дмитрука, і питаються, чим же займаються правоохоронці, коли у нас під носом ходить фанат кремля і покровитель московського патріархату, що дуже слушне питання. Ну а хтось не витримав і закликав розібратися більш радикальними методами.

Власне, після цього розголосу Дмитрук і заявив про погрози та підготовку замаху на його життя. Та, щоб там не було, кожен, хто хоч колись і якось співпрацював із ворогом і це буде доведено – має відповісти за свої дії.

Нагадаємо, 29 серпня ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук за підозрою у нападах на правоохоронця і ще одного чоловіка та в замаху на викрадення вогнепальної зброї.

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