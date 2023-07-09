Скандальний суддя і 8 років без вироку: чому Ігоря Гуменюка не відпустили на фронт

Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи у Шевченківському суді і внаслідок чого сам загинув, 8 років чекав на вирок і постійно просився на передову воювати.

Проблеми в системі судовій системі цього тижня буквально вибухнули. У Шевченківському райсуді Києва в середу, 5 липня, пролунало відразу кілька вибухів. Була стрілянина.

Там судили Ігоря Гуменюка, якого слідство звинувачує в скоєнні теракту 2015 року під Верховною Радою. Як виявилося, він уже 8 років чекав на вирок від суду і постійно просився на передову воювати.

Чому ж так довго українська Феміда не могла розібратися в цій справі? Хто і як зміг пронести вибухівку до зали суду? Про це йдеться в матеріалі ТСН.Тижня.

Цього тижня у суді вибухнуло так, що почула вся країна. Після того, як вчергове Шевченківський районний суд столиці продовжив тримання під вартою підозрюваному Ігорю Гуменюку.

Після засідання Гуменюк спочатку закрився в туалеті. Після цього привідкрив двері і кинув по караулу вибуховий пристрій. Потім підозрюваний забарикадувався. А коли силовики деблокували двері, вдруге кинув вибухівку.

Життя працівників поліції врятували щити, проте вони були поранені. Сам Гуменюк загинув від вибухового пристрою.

Що відомо про Ігоря Гуменюка

Ігор Гуменюк. Позивний "Дубенко". Йому було 29 і останні 8 років він провів у СІЗО, чекаючи на вирок. Побратими називають його патріотом та воїном. Він пройшов Євромайдан і воював на Сході.

"У 2014 році один з перших добровольців який записався в батальйон "Січ" і почав виконувати задачі в найбільш небезпечних напрямках, зокрема, Піски, Донецький аеропорт. Добре його знаю, як гарного фахового гранатометника, агеесника – відповідальний воїн", – розповідає старший лейтенант Нацгвардії батальйону "Свобода" Володимир Назаренко.

Слідчі ж вважали Гуменюка терористом. І теж мали підстави. Обвинувачення стверджувало, що це він кинув бойову гранату 31 серпня 2015 року під Верховною Радою.

Вибух тоді забрав життя чотирьох людей. Понад сотня постраждалих. Граната полетіла після того, як в першому читанні депутати проголосували за зміни до Конституції. Правки давали особливий статус Донецькійї та Луганській областях. Влада намагалася знайти компроміс з Москвою і Мінськими угодами. Гуменюк був серед тих, хто компромісу не хотів. Але кидання гранати Ігор не визнав. Тої першої гранати.

За 8 років суд так і не зумів виправдати чи покарати. Хоча тодішній очільник МВС Арсен Аваков звітував, що нібито є відео на якому зафіксовано: гранату кинув Ігор Гуменюк, а Сергій Крайняк (другий підозрюваний у цій справі) начебто створив димову завісу, аби приховати дії підривника.

"У справі назбирали сто томів письмових доказів. Понад сотня свідків. Але юридичною мовою це означає в тюрмі 8 років сиділа невинна людина. Так каже презумпція невнуватості.

"У справі було 15 авторозподілів з різних причин. Одна суддя на лікарняний пішла, потім суддя Лінник пішов у відставку, потім деяких присяжних головуючий суддя усунув. Одна пристяжна віку досягла 65 років. У 2022 році засідань не було взагалі. Присяжні виїхали за межі України, як і деякі судді, і не могли зібрати склад суду. Помінявся склад суду в листопаді 2022 року — почався розгляд з самого початку", – каже адвокат.

І ця хвороба української Феміди системна.

Захист просив відпустити підозрюваного під домашній арешт. Адже так довго без вироку людина не може лишатися в неволі. Але щоразу суд відмовляв.

Слова "залишити під вартою" за майже вісім років він чув десятки разів. Суд не відпускав на поруки. Не дозволяв домашній арешт. Бо злочин, в якому звинувачували "Дубенка" – категорія особливо небезпечних. Хоча корупціонерів-хабарників чи колаборантів-коригувальників у нас відпускають під заставу. Вони тікають з країни. А тут підозрюваний хотів на фронт.

Чому Ігоря Гуменюка не відпустили воювати на фронт

Останні півтора роки Ігор Гуменюк із СІЗО просився на передову. І такий шанс країна давала, але іншим. Сергій Крайняк, другий підозрюваний у цій справі – давно на передовій. Має нагороди. Його відпустили із СІЗО під домашній арешт. Потім запобіжний захід не продовжили. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов воювати. До речі, і Крайняк, і Гуменюк подали до Європейського суду з прав людини з приводу тривалого тримання під вартою. Крайняк справу виграв.

Інший фігурант справи Сергій Крайняк, якого все ж відпустили на фронт

Скандальний суддя

"За 8 років можна було хоч кожен день робити засідання і або довести вину, або випустити людину. 8 років тримати в СІЗО героя війни, при тому – хто тримав – суддя-сепаратист, який аффільовано пов’язаний з Росією", – каже Назаренко.

Йдеться про суддю Віталія Циктіча. Згідно розслідування порталу "про суд" з Донеччини до Шевченківського суду він перевівся за часів Януковича. Судив автомайданівців. А його дружина – громадянка Росії. 2017-го та 2018-го вона спокійно отримувала по сто тисяч російської пенсії.

Як до суду потрапила вибухівка

Де підозрюваний, що вісім років сидить у слідчому ізоляторі, взяв вибухівку і головне: як він зумів її непоміченою занести до будівлі суду? Куди дивився конвой?

ДБР взялося розслідувати оставини нового злочину. Але ясно одне: 8 років без вироку – теж злочин проти правосуддя, проти підсудного та й проти родичів загиблих, які 8 років чекали, аби покарали винних у смерті їхніх синів.