Скандальний військком Одещини після "лакшері-відпочинку в Іспанії" повернувся мобілізовувати: в Раді заявили про покровителів, втрутився Зеленський

Скандал із військкомом Одеської області Євгеном Борисовим, ім’я якого фігурує в гучному кримінальному провадженні, набирає обертів. Cьогодні президент Володимир Зеленський дав термінове доручення головкому Валерію Залужному негайно звільнити з посади цього військовослужбовця.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна. Дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті", – заявив президент у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні, 23 червня, одразу два члени Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомили, що ситуація з Борисовим береться на контроль Верховною Радою України.

Цьому передувало журналістське розслідування "Української правди" про те, що родина Борисова під час повномасштабного вторгнення окупаційних військ до України начебто придбала на елітному іспанському узбережжі нерухомість та автівки на мільйони доларів. За даними УП, до купівлі нерухомості має стосунок безпосередньо родина Борисова.

Так, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що після журналістського розслідування "Української правди" готує звернення до правоохоронних органів і бере під особистий депутатський контроль перебіг розслідування.

"Паралельно ініціюю звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей. Просто в шоці від цинізму того, що відбувається", – написав Арахамія у своєму Telegram-каналі.

Як виявилося, це стало не єдиною реакцією на справу Борисова. Інша депутатка та представниця Комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська в коментарі для ТСН.ua повідомила, що вже на найближчому засіданні буде заслухана доповідь представників командування Сухопутних сил ЗСУ (саме їм підпорядковані всі військкомати України) про ситуацію з корупцією в одеському обласному ТЦК.

"Будемо ставити питання про Одеський ТЦК та інші, про перевірки, – розповіла нам Бобровська. – Ми розуміємо, що Одещина – це найяскравіший приклад корупції. На засіданні будемо говорити про мобілізацію, про її виконання та стилі її виконання. Я вірю, що ми зробимо вид депутатського контролю за роботою обласних військкомів. В першу чергу – обласних. У них є найбільша корупція, починаючи від того, як вони списують по ВЛК".

За словами Бобровської, те, що стосується Борисова, то буде запитання про те, чому він не був відсторонений від виконання обов’язків на період розслідування кримінального провадження.

"ДБР відкрило провадження, командування повинно було його, Борисова, відсторонити. Було проведено службове розслідування, але як можна було не знайти підстав для його відсторонення? Мені пишуть одесити про ставки, про занесення до ТЦК. Від 6 тис. доларів до 11 тис. доларів. Одеська область фактично стала найдикунською за способом призову. Один військовослужбовець у Рені стріляє під час, коли ловить порушника, інший б’є, інший "бикує" та хамить", – каже Бобровська.

Хто покриває Борисова

Одразу три джерела у Верховній Раді та правоохоронних органах, зокрема одеських, нам розповіли, що історія з відстороненням або навіть звільненням Борисова вже б закінчилася, якщо б не його можливі зв’язки у високих київських кабінетах.

Наприклад, джерела ТСН.ua у ДБР повідомили, що зараз перевіряються його ймовірні зв’язки. "Щодо цієї справи, то вона розслідується достатньо активно. Не виключено, що найближчим часом можуть бути суттєві новини", – повідомив нам наш співрозмовник.

Своє чергою в Верховній Раді нам натякнули, що в розпорядженні депутатів є наразі непідтверджена інформація про те, що Борисов або навчався, або товаришує з тим, хто зараз обіймає високу посаду серед військових України.

Чому Борисова повернули на робоче місце після відсторонення

Певний час Євген Борисов був відсторонений від виконання своїх службових обов’язків. Станом на зараз йому дозволено повернутися на робоче місце.

Ситуацію в коментарі для ТСН.ua за декілька годин до доручення президента роз’яснила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, військові проводили службове розслідування щодо того, чи законно Борисов перетинав кордон України кілька місяців тому. Все решта, що стосується статків Борисова та законності їх походження – компетенція інших правоохоронних органів.

"Службове розслідування завершено. Підстав для відсторонення від посади не було, він продовжує виконувати свої обов’язки (коментар записувався о 16:30 23 червня – Ред.). Триває розслідування правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку. Виїзд Борисова на той момент був санкціонованим та дозволеним. В його виїзді за кордон порушень не було. Військовослужбовці навіть під час воєнного стану мають право виїжджати за кордон для лікування або з інших обґрунтованих причин. Він, Борисов, офіційно отримав дозвіл. Виїздив як для зустрічі з родиною, так і для лікування. Решта підозр, які були озвучені в публічному просторі – це просто підозри. На це відреагували інші правоохоронні органи, ДБР проводить розслідування. Ми не маємо права коментувати те, що робить ДБР, і втручатися в його (ДБР) діяльність зі своїми коментарями", – повідомила нам Гуменюк.

Скандал навколо Борисова: що відомо

Наприкінці квітня колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджував, що начальник Одеського військкомату Євген Борисов нібито мав фінансовий зиск із можливої незаконної діяльності. Це начебто дозволило йому придбати віллу в Іспанії вартістю 3 млн 950 тис. євро для своєї матері-пенсіонерки та офіс для дружини за 2 млн євро. Крім цього, одне з інтернет видань, 368.media, стверджувало, що Борисов наприкінці минулого року виїздив до Іспанії відпочивати на елітний курорт.

В ОК "Південь" тоді відреагували на скандал і зазначили, що перевірять відповідну інформацію. Також у відомстві наголосили, що військкома усунули від виконання обов'язків, та підкреслили, що будуть беззастережно сприяти розслідуванню всіх оприлюднених даних.

​Після цього ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського військкомату під час призову військовозобов’язаних.



"Працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. За оперативними даними, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі", – повідомляла пресслужба ДБР.

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