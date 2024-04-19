Скандальний закон про іноагентів у Грузії: як він вигідний Росії та чому спалахнули протести

Грузини кажуть, що вони не хочуть, щоб Росія прийшла до Грузії.

У Грузії багатотисячний протест цієї ночі не ризикнули розганяти силовики. Люди зібрались під парламентом після того, як партія влади ухвалила в першому читанні закон про іноагентів, який дослівно списаний з російського. Президентка Грузії пообіцяла його ветувати, однак у партії влади вистачить голосів, аби вето подолати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Чому люди протестують у Грузії

Закон про іноагентів у першому читанні в грузинському парламенті вже схвалювали - рік тому. Тоді це викликало потужний протест, який дві доби намагалися розганяти силою, але згодом законопроект таки зняли з розгляду. Спроба друга, перше читання, тисячі - на вулиці. Колишній голова грузинського центробанку Іраклій Кадагідзе пояснює те, що відбувається, просто: "Грузія захоплена олігархом. Вся сила в руках однієї особи - Бідзини Іванішвілі - і його близького оточення. Для нього рух в бік Євросоюзу - це загроза".

Партія "Грузинська мрія", яка має більшість у парламенті - це партія Іванішвілі. Єдине, що змінилося за рік в тексті законопроекту - формулювання "агент іноземного впливу" в ньому замінено на термін "організація, що проводить інтереси іноземної сили". Він зобов'язує неурядові компанії та медіа, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що проводить інтереси іноземної сили. В Росії цей закон використали для придушення незалежних ЗМІ та опозиційних політиків.

"Ми тут всі проти російського закону. Ми не хочемо, щоб наша країна ухвалювала такі закони про іноагентів, це обурює всіх. Ми не хочемо, щоб Грузія йшла російським шляхом, бо в Росії ніхто не може говорити те, що думає, їх заарештовують навіть за плакати без текстів. У нас такого статися не повинно", - каже протестувальниця.

Столицю Грузії охопили протести через скандальний законопроєкт / Фото: Associated Press

Позиція влади

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе демонструє абсолютне нерозуміння загальним обуренням.

"Шкода, що в американців не було жодного притомного аргументу. Жодного, повторюю. Ви бачили ці заяви, скажімо Столтенберга чи Шольца. Вони сказали, що закон суперечить європейським цінностям - а якою частиною? Чому? Нуль аргументів. Відтак ми не станемо переглядати нашого рішення", - каже він.

Що каже опозиції

Опозиційний депутат Алекснадр Елісашвілі - той самий, який під час розгляду закону про іноагентів у парламенті, коли інші аргументи скінчилися, просто вибив опонента з трибуни - каже: російським порядкам в Грузії не місце і пояснюватимуть це депутатам - грузини на вулиці.

"Партія "Грузинська мрія" одноосібно ухвалила, що в Грузію має прийти Росія. Ці 83 зрадники вважають, що Грузія має підпорядкуватися Росії. Але інші грузини пояснять їм дуже просту річ, записану в нашій Конституції. Конституція каже: владу має народ, а не зрадницький уряд", - наголосив він.

Спроби розігнати протест

Дії грузинських силовиків в ніч проти середи нагадували брутальні спроби розігнати протестуючих минулого року. Людей відтісняли від натовпу і забивали, майже не соромлячись камер та численних телефонів.

Однак уже цієї ночі, коли мітингарів вийшло в десятки разів більше, силовики не ризикували їх провокувати. Арештів за всю ніч - лише два.

Протести в Тбілісі проти закону про іногаентів / Фото: Associated Press

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Нагадаємо, у Грузії спалахнули масові протести проти скандального законопроєкту про “Прозорість іноземного впливу”. Документ передбачає появу реєстру так званих іноземних агентів – некомерційних юридичних організацій та медіа, які фінансуються з-за кордону на понад 20%.

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