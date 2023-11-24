Скандально відомий Вадим Тітушко воює за Україну: приголомшливі факти, яких ви не знали

Знаменитого Вадима Тітушка знають всі. Але трапилося те, чого не очікував ніхто. Той, від кого у маси пішло поняття “тітушки”, схоже, виправився. У мережі з’явилися приголомшливі фото хлопця, який за часів Майдану був “неоднозначним”.

Як антимайданівець став на бік правди та чому суспільство не вірить у перевтілення цього хлопця, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Звідки взялося поняття “тітушки”?

Якраз цей період у 2013 році став переломним для України. Початок Революції гідності, страшні побиття студентів, протистояння “Беркуту” та підігравання їм третьою стороною — проплаченими режимом Януковича.

Цю бійню Україна не забуде ніколи, майданівці далі йдуть на фронт, антимайданівці діляться на дві групи, хтось міг утекти до Росії, інші міняли думку й ставали на бік правди.

Здається, так трапилося і з колишнім прихильником Януковича — тепер і він бореться за незалежність України на фронті.

Вадим Тітушко / X (Twitter)

Це фото — з Майдану. На ньому Вадим Тітушко, той самий, який під час акції опозиції “Вставай, Україно” у травні 2013 року прославився на всю країну за напад на журналістів. На той час хлопцеві було 20 і він любив розмахувати кулаками не завжди у правильний бік.

Тоді від рук молодика постраждали журналісти Ольга Сніцарчук та Владислав Содель, але ця справа зійшла йому з рук і відбувся Тітушко умовним терміном. Після, він став таким собі “родоначальником тітушок”: так почали називати всіх спортивних хлопців, які під час Революції Гідності на замовлення режиму Януковича намагалися силою розігнати мирні протести, влаштовували криваві бійні або здійснювали провокації. Під розправу тітушок потрапляли і журналісти ТСН.

Як з “тітушки” хлопець став захисником України?

Злочинів, які скоїли так звані “тітушки” — десятки, якщо не сотні чи тисячі. Здавалося б, безнадійні і продажні, але й серед них є ті, хто кардинально змінили свою позицію. Так сталося і з тим самим хлопцем, чиє прізвище стало в Україні новим терміном “тітушки”.

Днями в соцмережах з'явилося дуже неочікуване фото Вадима Тітушка у формі ЗСУ і з нагородою в руках.

Тітушко воює за Україну / X (Twitter)

Той самий Тітушко тепер має медаль за “Жертовність і любов до України”. Про це у своїх соцмережах розповів військовий і пластун Юрій Юзич: “Десятиліття Революції Гідності буде не повним, без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додало в українській мові новий термін? Та і в інших мовах. В це тяжко повірити, але Тітушко воює в ЗСУ, в складі легендарної 72 бригади “Чорні запорожці”. З квітня 2022. Молодший сержант, командир відділення. На фото — крайній праворуч під час чергового вручення нагород… У той час, як багато “майданівців” сидять по домах. Правий був Євген Коновалець: “У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю”.

Скриншот / Facebook

Що відомо про Вадима Тітушко?

Про те, що Вадим Тітушко таки перейшов на бік майданівців ходили розмови і в 2014 році. Тоді у мережі писали, що в найкривавіші дні Революції Гідності у лютому Тітушко став на бік Майдану і нібито навіть стояв на блокпості на трасі, який не пускав в бік столиці транспорт із сумнівними особами, й носив людям дрова, аби зігрітися.

Після Майдану, у 2018 році Вадим Тітушко знову потрапив у заголовки ЗМІ. Він фігурував у справі про розбійний напад у Київській області. Тоді поліція оголосила його у розшук. У серпні затримали й відправили під домашній арешт. За побиття журналістки його засудили на два роки умовно. А ось як події на Майдані коментував сам Тітушко одному із видань: “Якщо ж говорити про те, чи відвідую я якісь мітинги, то тоді, коли стався конфлікт, – це було разово, я не шанувальник мітингів. У мене є чітка позиція: я не в захваті від того, що відбувається на Сході і відбулося в Криму. Трохи не по-братськи виходить, неправильно. Я нічого не маю проти Росії, адже у мене дуже багато друзів живе там”.

А ось про новий термін, який походить від його прізвища говорить так: “Міняти прізвище теж не збираюся, я людей не боюся. А от тим, хто використовує моє прізвище, як загальне, хотів би сказати — розберіться самі для себе, хто такі “тітушки”. Такими за останній час називали практично всіх”.

Кримінальні справи і рішення суду

Щодо розбійного нападу, то у вересні 2022 року суд закрив кримінальну справу проти Вадима Тітушка. Саме тоді з'явилася інформація, що він перебуває у лавах ЗСУ. У мережі на таку новину реагують неоднозначно.

Вчорашні злочинці — сьогоднішні герої. Може й таке бути. Але пробачати і списувати його негативний внесок в історію, теж не треба. Хто зна, скільки мирних майданівців постраждало від його дій.

А ніхто не задумувався чи не нашкодить це війську. Надто почали ми копіювати свого ворога. Там теж були у совку штрафбати, а поиім вагнери і шторм зет. Тітушко з молоду просто так бив перехожих на вулиці, які жив. Це соціопат та мізантроп.

Українці люблять хворіти на амнезію, 18 травня 2013 року Тітушко скоїв напад на журналістів у Києві, за що отримав три роки позбавлення волі, а пізніше покарання замінили на умовне. У 2018-му році спортсмен був оголошений у розшук та підозрювався у скоєнні низки розбійних нападів у складі групи людей. У 2020 році повідомлялося, що Тітушко постане перед судом, йому загрожувало до 12 років в'язниці. Більше того, Тананакін стверджує, що Тітушко хоче подати до ЄСПЛ позов проти України “з метою справедливої компенсації завданої шкоди за рахунок держави”. 2022 ти герой. Виходить ,одягаєш піксель і тобі все пробачають?

Від тюрми збіжав, а ви й раді в герої записати.

Інші впевнені, що все-таки Тітушко й справді змінився, й дякують йому за захист України.

“Тітушка” Тітушко не один такий. Воюють багато таких, кому до 24.02 руки б не подали. А багато великих патріотів досі не добігли до ТЦК, все щось заважає.

Він змінився ще в 2014-2015.

О. Повага. Дійсно революція переплавлює не тільки залізо...

Я не знаю, про що суперечка. Тітушко “прославився” ганебним вчинком з журналісткою, ще якимись негідними справами ,але вже під час Майдану була фотографія, на якій він дрова рубає для майданівців і розповідь про те, що він розкаявся. То про що мова? Чого я не знаю? Наразі, дякую воїну Тітушко за захист!

Красава! Не розумію, чого це когось дивує?

Вадиме, так тримати!

Не виправдовую те, ким він був. Важливо, де він зараз.

Це саме той випадок, коли “не словом, а ділом”…

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