Скандального ексвійськкома з Одеси Борисова затримали на виході із СІЗО: хотів утекти за кордон?

Борисов не встиг вийти із СІЗО, як його затримали знову!

На виході із СІЗО повторно затримали скандального ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова – йому вручили нову підозру. Кажуть, що після сплати 12 млн грн застави Борисов хотів втекти за кордон. Однак не так сталося, як гадалося.

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Повторне затримання Борисова

28 травня правоохоронці повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Також йому повідомили про нову підозру – в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн грн, заявили в ДБР та Офісі генерального прокурора.

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За повідомленням, це сталося просто на виході зі слідчого ізолятора в Києві – Борисов саме виходив на волю після того, як за нього внесли заставу в сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням.

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Ексвійськком хотів втекти за кордон

Однак правоохоронцям стали відомі незаконні наміри ексвійськкома і його затримали знову:

"ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватись від слідства, зокрема виїхати за кордон".

Повторне затримання Євгена Борисова / Фото: Державне бюро розслідувань

Попередня підозра Борисову

Нагадаємо, що 24 липня 2023 року ДБР вперше затримало колишнього військкома. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн грн, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн грн.

Колишньому військкому повідомили про підозри за статтями про набуття активів, які перевищують законні доходи, неявку військового вчасно на службі без поважних причин під час воєнного стану та про ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману. Ці санкції передбачають до 10 років ув’язнення в разі обвинувального вироку.

Євген Борисов під вартою / Фото: "РБК-Україна" / Фото: РБК-Україна

Скандальне розслідування про Борисова

Борисов опинився в епіцентрі скандалу після гучного розслідування. Журналісти "Української правди" відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП. Видання зазначає, що згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.

Ще в березні 2023 року в ЗМІ поширилася інформація, що мати головного військового комісара Одеси придбала віллу в провінції Марбелья в Іспанії, а дружина – комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen.

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Іспанська вілла родини Борисова / Фото: Українська правда / Фото: Українська правда

Журналісти УП взяли витяги з іспанського реєстру на маєток та офісне приміщення. Ті, як зазначається, підтвердили, що власниками майна приблизно на 4,5 млн євро є родичі Борисова. Сам Борисов заявив, що не володіє інформацією про придбання маєтків його родиною.

Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення. Водночас президент Володимир Зеленський дав доручення тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному "негайно звільнити" з посади Борисова.

Але найцікавіше було на суді. Борисов запевняв, що може померти, тому заарештовувати його не можна. Він заявив, що будь-якої миті у нього може відірватися тромб. Також під час судового засідання Борисов демонстрував свої травми та наслідки від вогнепального поранення. За словами Борисова, йому не можна нервувати, а лікарі нібито порадили пройти реабілітацію за кордоном.

Ось так ексвійськком нив на суді, що міг померти та демонстрував бойові поранення, а зараз правоохоронці кажуть, що збирався накивати п'ятами. Ну а ми чекаємо на те, як же розвиватимуться події далі, і що казатиме скандальний Борисов на суді цього разу.

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