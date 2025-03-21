Скандального забудовника доправили до України: як утікач знову опинився у СІЗО і чи надовго

Один з найвідоміших представників української будівельної мафії Анатолій Войцеховський повернувся на батьківщину, щоправда, зовсім не добровільно, його екстрадували. Анатолій Войцеховський, якого слідство й десятки тисяч обманутих покупців квартир називають аферистом.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Хапуга.ua".

"Є випадки, коли люди купували квартиру на 18 поверсі, а взагалі там будувалося 12. І згідно проєктної документації, і те, що було збудовано. Тобто люди купували повітря", – каже Кристина Ненно, громадська активістка, експерт у сфері ЖКГ.

Войцеховського впіймали вже втретє, але чи надовго. Виявляється, навіть тепер йому залишають лазівку для чергової втечі.

Войцеховський з середини нульових почав будувати свою імперію. Більше 60 підприємств він об’єднав в одну групу компаній "Укогруп".

"За принципом схема була проста: ЖК величезний, перший будинок будувався, дозволялося людям заселитися в будинок, тобто показати, що я ж будую і добудовую. Люди щасливі живуть. А далі всі ті секції йшли нанівець і повністю зупинялося будівництво", - каже Кристина Ненно, громадська активістка, експерт у сфері ЖКГ.

Кристина Ненно

Приблизно за 10 років в Києві він збудував більше 40 об’єктів нерухомості. І жоден з них не можна назвати закінченим.

Це фактично один з його найкращих будинків – його здали в експлуатацію ще в 2013 році. Але з самого початку там було багато порушень, які мешканці виправляли більше 10 років.

"Немає протипожежної системи, не підключений до жодної з інженерних мереж офіційно з відповідними актами. 25:15 Повністю затоплені підвали, відсутні навіть лічильники на квартирах на електроенергію. В такому стані отримали будинок в 13 році. 10 років будинок жив на потужності десь 1/10 від потрібної", – каже голова правління ОСББ "Стародарницький" Артем Логвин.

Далеко не всім так пощастило – переважна більшість будинків Войцеховського не здані в експлуатацію. Експерт пояснює це дуже просто – ділок будував їх навіть не збираючись закінчувати роботу. Головне – створити видимість та отримати гроші.

Скандальна забудова

"Вигнати коробку – це найдешевша частина вартості будівництва. Це просто мізер в порівнянні з тим, що стосується проєктної документації до підключенні інженерних мереж: водопостачання, водовідведення і електропостачання. Ось це все вимагає величезних коштів. Пан Войцеховський навіть не мав на меті вводити до кінця ці будинки в експлуатацію, під’єднувати їх до інженерних мереж", – каже Кристина Ненно, громадська активістка, експерт у сфері ЖКГ.

Саме проблеми з комунікаціями – найрозповсюдженіша проблема його недобудов. Наприклад, ЖК "Флагман" отримує живлення лише від однієї будки, яка регулярно горить. Електроенергію тут – як і в багатьох його об’єктах – використовують за графіками, бо якщо хоч трохи підвищити норму споживання – світло не буде ні у кого. І платити за таке постачання потрібно за комерційними тарифами – що вдвічі більше за тариф для населення.

Зараз Анатолія Войцеховського тримають в СІЗО, але у нього є можливість вийти під заставу – всього за 20 мільйонів гривень.

"З одного боку суд в таких випадках, коли вже людина тікала з-під застави, він вправі постановити рішення про тримання під вартою без права внесення застави. З іншої сторони КПК говорить про те, що прийняття рішення про тримання під вартою без права внесення застави – це є виключний засіб, дуже виключний, і він застосовується судом в разі вчинення особливо тяжких злочинів. Враховуючи попередню поведінку підсудного, підозрюваного, суд міг би постановити таке рішення", – каже юрист Лаврентій Царук.

Ось це одна з його недобудов – ЖК Східна брама. Тут тільки за 1 місяць він заробив більше 7,5 мільйонів гривень.

А ось він з абсолютно спокійним обличчям розповідає, що на свою ж недобудову виділить 500 мільйонів, коли потрібно 120. Тільки податків він не сплатив щонайменше на 12,5 мільйонів гривень, каже слідство. Будував на самовільно зайнятих ділянках, без повного пакету документів. Навіть з підробленими документами.

Скандальна забудова

"Він був фігурантом десята кримінальних проваджень, починаючи з ухилення від сплати податків, самовільного зайняття ділянок і самовільного будівництва. І закінчуючи незаконним привласненням коштів інвесторів. Усі його злочини задокументовані", – повідомили в Нацполіції.

Тому виникає цілком логічне питання – чому Войцеховському обрали таку сміховинну заставу: значно меншу за обсяг спричинених збитків і біди для десятків тисяч людей? Можливо, його привезли в країну зараз – зовсім не для того щоб карати?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Войцехівського ПРИМУСОВО доправили в Україну з Іспанії! Як забудовник-утікач знову опинився в СІЗО?

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