- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 1598
- Час на прочитання
- 1 хв
Скандальну Вітренко, яка виправдовувала Росію, запитали, що вона думає про війну: відповідь шокує
Скандальну Наталію Вітренко помітили Києві. Журналісти запитали її, що вона думає про війну.
Одіозна проросійська політикиня Наталія Вітренко перебуває в Києві. Людина, яка в 90-х усе робила для того, щоби зірвати шлях України до НАТО, в двох-тисячних — підтримувала Януковича. А після його втечі — допомагала окупантам на сході України.
Знімальна група ТСН зустріла її в Печерському суді.
Вітренко, якій зараз 73 роки, двічі боролася за президентське крісло. А 2014-го — влаштовувала в Слов’янську псевдо-референдум щодо ставлення місцевих до української влади. На початку повномасштабного вторгнення вона виправдовувала російську агресію. Звинувачувала у війні Сполучені штати і Велику Британію.
Її “Прогресивну соціалістичну партію” свого часу заборонили. А ЗМІ навіть припускали, що Вітренко могла виїхати до Росії. Утім, як переконався кореспондент ТСН Дмитро Святненко, вона з чоловіком та багаторічним соратником Володимиром Марченком — і досі в Києві. Вони в суді оскаржують штраф у розмірі 5 тисяч 100 гривень, який наклали на їхню політ-силу. І це рішення вона просить суд визнати протиправним.
Ось що сталося, коли у Вітренко запитали, що вона думає про війну і про Росію нині. Одіозна політикиня просто відмовилась говорити.
Раніше ТСН розповідала, який зараз вигляд має скандальна Наталія Вітренко
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 4 липня. Переговори з Трампом! СТРАХІТТЯ у Києві | ОБМІН НАЖИВО