Скандальну Вітренко, яка виправдовувала Росію, запитали, що вона думає про війну: відповідь шокує

Наталія Вітренко / © ТСН

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Одіозна проросійська політикиня Наталія Вітренко перебуває в Києві. Людина, яка в 90-х усе робила для того, щоби зірвати шлях України до НАТО, в двох-тисячних — підтримувала Януковича. А після його втечі — допомагала окупантам на сході України.

Знімальна група ТСН зустріла її в Печерському суді.

Вітренко, якій зараз 73 роки, двічі боролася за президентське крісло. А 2014-го — влаштовувала в Слов’янську псевдо-референдум щодо ставлення місцевих до української влади. На початку повномасштабного вторгнення вона виправдовувала російську агресію. Звинувачувала у війні Сполучені штати і Велику Британію.

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Її “Прогресивну соціалістичну партію” свого часу заборонили. А ЗМІ навіть припускали, що Вітренко могла виїхати до Росії. Утім, як переконався кореспондент ТСН Дмитро Святненко, вона з чоловіком та багаторічним соратником Володимиром Марченком — і досі в Києві. Вони в суді оскаржують штраф у розмірі 5 тисяч 100 гривень, який наклали на їхню політ-силу. І це рішення вона просить суд визнати протиправним.

Ось що сталося, коли у Вітренко запитали, що вона думає про війну і про Росію нині. Одіозна політикиня просто відмовилась говорити.

Раніше ТСН розповідала, який зараз вигляд має скандальна Наталія Вітренко

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 4 липня. Переговори з Трампом! СТРАХІТТЯ у Києві | ОБМІН НАЖИВО

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