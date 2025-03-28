Скандальний візит Венса до Гренландії: реакція Данії та заяви Трампа і Путіна

Венс здійснив візит до Гренландії / © Associated Press

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Літак віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса сів у Гренландії, яка навідріз відмовилася приймати його дружину — в усіх місцях, які та бажала відвідати. Візит довелося скоротити до американської бази.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Скандальний візит Венса до Гренландії

Візит Джей Ді Венса викликав бурю обурення і призвів до мало не тектонічних наслідків на острові.

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«Більшість гренландців не хоче бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями. Я думаю, можна впевнено казати, що в них немає жодної поваги до політичного процесу в Гренландії. У нас досі йде дискусія про майбутній уряд, у нас проходять міські вибори. В цьому візиті ні крихти поваги. Вони обрали поганий час», — каже депутатка парламенту Данії від Гренландії Аая Хемніц.

Це не перша спроба адміністрації Дональда Трампа «поміряти гренландську температуру». Спершу до передвиборчих заяв про те, що він хоче купити Гренландію, світ ставився несерйозно. Та Трамп не зупинився, вдруге ставши президентом. Навпаки — заявив, що США потрібна Гренландія.

«Це починає помітно тривожити і Данію, чиєю автономією зараз є Гренландія. І саму Гренландію, яка звикла розігрувати в двосторонніх стосунках із Данією карту колоніалізму й вимагати незалежності, але тверезо розуміє: сама себе утримувати економічно неспроможна. Відтак справа лише в тому, щоб діставати від Данії більше грошей у місцевий бюджет — і менше інструкцій, як ним керувати. Американці в цьому рівнянні — зайві. Та спершу — виключно як турист — туди летить син Трампа, Дональд Трамп молодший», — зауважує кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук.

А далі — туди збирається дружина віцепрезидента Джей Ді Венса, Уша. Її поїздку анонсують як сімейний відпочинок з одним із дітей, аби «зануритися в гренландську культуру й відвідати щорічні змагання на собачих упряжках». І тоді Гренландія разом із Данією на всіх доступних рівнях зривають стопкран.

«Я реагую на американський візит наступним чином. По-перше, його не можна розглядати окремо від заяв, які ми чуємо вже кілька місяців від американської сторони. По-друге, це точно не той візит, якого потребує Гренландія. Тому я вимушена сказати, що це неприйнятний тиск одночасно на Гренландію і Данію, якому ми протистоятимемо», — каже голова уряду Данії Метте Фредеріксен.

Гренландія, де щойно відбулися вибори, ще не обрала уряд, тому американців наполегливо просять утриматися від візиту. Ті не слухають, навпаки: до Уші приєднується її чоловік, Джей Ді.

«Я не захотів, аби всі веселощі дісталися їй одній, тож долучаюся до неї. Відвідаю наших охоронців на базі в Гренландії, перевірю, що там у Гренландії з безпекою. Ви ж розумієте, це дуже важливо», — заявив Венс.

Щоправда, програму максимально звужують — до візиту на американську військову базу. Приймати Ушу одна за одною відмовляються усі установи, з якими намагається домовитися американське консульство. Навіть місцева турагенція вибачається, та каже «ні». Міністр закордонних справ Данії зміни в американському графіку щиро вітає.

«Це звісно деескалація, бо, коротко кажучи, у американців були якісь свої ідеї щодо того, що вони можуть купити Гренландію, але вони не змогли. А тепер вони просто відвідають власну військову базу, ось туди ми їх ласкаво просимо», — каже Ларс Локке.

Заяви Трампа і Путіна

Але Дональд Трамп не зупиняється і заявляє, що США потрібна Гренландія.

Трамп / © Associated Press

Вчора йому підігрує керманич Кремля. З таким виглядом, наче сучасний варіант «плану Молотова-Ріббентропа» за лаштунками вже підписано.

«Йдеться про серйозні плани американського боку щодо Гренландії. Ці плани мають давні історичні корені. І очевидно, що Сполучені штати будуть і надалі системно просувати свої геостратегічні, військово-політичні і економічні інтереси в Арктиці», — заявив Путін.

Його величність датський король Фредерік коментує, як і належить монархові, стримано: «Як я вже говорив, ми живемо в новій реальності».

Реакція Гренландії

У відповідь гренландські новообрані парламентарі формують коаліцію, до неї входять 4 з 5 партій. Новий місцевий уряд очолить Єнс-Фредерік Нільсен, лідер найбільшої партії «Демократи», він уже заявив: Сполучені Штати не виявляють поваги до союзника і пообіцяв, що цю зовнішньополітичну ситуацію його кабінет міністрів виправить.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 22:00 28 березня. Вибухи в Дніпрі! Візит Венса в Гренландію обернувся катастрофою!