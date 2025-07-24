Скандальний закон про НАБУ та САП: що насправді підписав Зеленський і як він вплине на боротьбу з корупцією

В Україні ухвалили скандальний закон про НАБУ та САП / © ТСН

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СБУ заявила про агентів ФСБ в елітному підрозділі НАБУ. Служба безпеки каже: шпигували, зливали, передавали списки на «ліквідацію». Антикорупційники кричать про змову — мовляв, під прикриттям полювання за «кротами» влада влаштувала спецоперацію проти незалежності інституцій. Українці почули і масово вийшли на вулиці.

З вечора 22 липня і до самої ночі активісти на площах Києва, Львова, Одеси, Дніпра закликали президента України не підписувати законопроект №12414 щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Втім в ніч проти 23 липня президент схвалив документ.

Про це йдеться у матеріалі Хапуга.ua.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кроти ФСБ у НАБУ, ЗЛИВ даних і закон 12414: чи врятують протести бюро? ПОВНИЙ РОЗБІР Хапуга.UA

Затримання у НАБУ

Шалений інформаційний маховик навколо НАБУ почав розкручуватися в понеділок. СБУ та Генпрокурора провели близько 70 обшуків у працівників НАБУ, за офіційним поясненням, через загрозу російського впливу всередині антикорупційного органу.

Один із найгучніших епізодів історії з «російським впливом» у НАБУ — справа Руслана Магамедрасулова, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро.

СБУ затримала його за підозрою у зв’язках з російськими спецслужбами та передачі їм секретної інформації. За версією слідчих він також допомагав батькові, підприємцю з РФ, вести бізнес з технічною коноплею, а сам був пов’язаний із екснардепом Федором Христенком, який, за даними слідства, втік з України, працює на ФСБ і має вплив на роботу НАБУ.

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22 липня суд обрав запобіжний захід як для самого Руслана Магамедрасулова — 60 днів під вартою, так і для його батька Сентября — також арешт. Адвокати родини повідомили, що оскаржуватимуть рішення в апеляції.

Ще одного крота, за словами слідчих СБУ, викрили в центральному апараті НАБУ. Ним виявився співробітник елітного підрозділу «Д-2» Віктор Гусаров. Йому також в понеділок висунули підозру у шпигунстві на користь ФСБ. За версією СБУ, «набушника» координував Дмитро Іванцов — колишній заступник керівника охорони Януковича, який після втечі президента залишився у Криму, перейшов на бік окупантів і був завербований російською розвідкою. Служба безпеки заявляє, що передала керівництву НАБУ попередження про ризики, але реакції не було.

Затримання детектива НАБУ

В НАБУ наполягають що ще торік у серпні СБУ провела у цього працівника обшук і допит, однак тоді жодних доказів зради не виявили. Бюро ініціювало внутрішню перевірку, провело спільні зустрічі з представниками СБУ і не отримало жодного письмового підтвердження ризиків.

Затриманого Віктора Гусарова за рішенням Шевченківського райсуду взяли під варту до 20 вересня без права на заставу. Йому інкримінують державну зраду та несанкціоновані дії з секретною інформацією. У суді Гусаров заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Служба безпеки рішення суду вважає тим, що підтверджує обґрунтованість підозри.

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«Урожайний» понеділок Служби безпеки завершився обшуками у будинку народного депутата-втікача Федора Христенка, якого підозрюють у роботі на ФСБ. В оселі «опзжшника», який виїхав з України в 2022 році, вилучили документи пов’язані з антикорупційним бюро — зокрема, матеріали прослуховування та купу анкет детективів. За версією слідства, серед них — особові дані кандидатів на посади ДБР, документи стеження та навіть картка на одного з керівників міжрегіонального управління НАБУ вже згаданого Руслана Магамедрасулова. Наразі нардепу Христенку оголосили підозру в державній зраді.

Окрім справ про держзраду від СБУ, додали свої підозри публічно того ж дня і співробітники Державного бюро розслідувань. ДБР повідомило про підозри трьом працівникам НАБУ за фактами ДТП, що сталися у 2021 та 2023 роках. В одному випадку зіткнення автомобіля детектива з іншим авто призвело до наїзду на пішохода, який втратив кінцівку. В іншому — автомобіль під час маневру перекинувся й врізався в будівлю АЗС, тяжко травмувавши пасажирку. Керівник НАБУ розводить руками: справи давні і дослідженні.

Реакція НАБУ

Масові обшуки і підозри співробітникам НАБУ перетворилися на справжній скандал. У НАБУ підкреслюють: ризики російського впливу є актуальними для будь-якого органу влади, але це не підстава зупиняти роботу всієї антикорупційної системи.

Там обурені тим, що обшуки проводилися без рішень суду. В СБУ та генпрокуратурі пояснюють: діяли невідкладно. Дехто з експертів погоджується

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«Читайте, будь ласка, кримінально-процесуальний кодекс, де передбачені цілком передбачені законні можливості для того, щоб здійснювати обшуки без попереднього рішення суду», — каже політтехнолог Олег Постернак.

В тому числі, зокрема, щодо матеріалів, щодо обвинувачення по державній зраді.

Масовість обшуків, вважають, була необхідна, бо якби кожне кримінальне провадження реалізовували окремо, фігуранти могли б встигнути знищити докази.

Що кажуть експерти

Іншої думки громадські діячі. Переконані обшуки стали компанією з тиску та дискредитації НАБУ.

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«Ми пов’язуємо безпосередньо ефективність роботи НАБУ і САП, бо були окремі справи, пов’язані з оточенням президента Зеленського. Бо, я нагадаю, НАБУ вже активно розслідування було і йшло до оголошення підозри Олексія Чернишова», — каже експерт з антикорупційних питань Сергій Миткалик.

Нардепка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк закликає ж утриматися від поспішних оцінок і наголосила, що лише суд може дати відповідь, чи є справа проти детективів НАБУ замовною.

Проте і міжнародних партнерів усе це насторожує. Посли G7 у заяві, оприлюдненій ввечері мережі X, вказують на стурбованість.

Що відомо про новий закон про НАБУ і САП

І ось на наступний день на розгляд до Верховної Ради виносять скандальний законопроєкт, який б’є по можливостях НАБУ. Зрештою депутати голосують за проєкт #12414. Він, наполягають антикорупційні експерти, позбавляє НАБУ та САП незалежності. Керівництво цих органів вийшло з заявою. Директор НАБУ Семен Кривонос різко розкритикував ухвалення законопроєкту №12414, заявивши, що він знищує антикорупційну інфраструктуру України, створену як відповідь на запит Євромайдану та суспільну потребу в боротьбі з високопосадовою корупцією. Під час брифінгу він закликав президента Володимира Зеленського ветувати документ, який, за його словами, суттєво обмежує незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Новий закон розв’язує руки Генпрокурору, наполягають антикорупційники. Прокурор може давати обов’язкові вказівки детективам НАБУ, змінювати підслідність справ, закривати розслідування на вимогу сторони захисту, а роль керівника САП взагалі зводиться до номінальної, позбавляючи його реального впливу.

«Дає можливість прокурору змінити будь-якого прокурора в цьому кримінальному провадженні, а для справ НАБУ це переважно САП, і відповідно забрати звідти прокурора САП, визначити іншому, аналогічно знищити цю справу. Відповідно, провести самостійне незалежне розслідування стосовно навіть топ-посадовців нашої країни буде нереально. Тобто, воно апріорі буде вже інформуватися в Офіс президента», — каже експерт з антикорупційних питань Сергій Миткалик.

Реакція через ухвалення закону

Захисники закону переконують нічого катастрофічно не сталося.

Народний депутат Ярослав Залізняк переконаний, що це серйозний удар по боротьбі з корупцією. Натомість народний депутат України від «Батьківщини» Олексій Кучеренко, як і лідерка цієї політсили вважає, що НАБУ і САП були під «впливом зовнішнього управління» і тому він голосував «за».

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З критикою НАБУ вийшла скандальна нардепка Мар’яна Безугла. Вона пише, що бюджет НАБУ (9 млрд грн) перевищує фінансування МЗС у 8 млрд грн, хоча, на її думку, дипломатія важливіша. Також вона порівняла зарплати: детектива НАБУ — 70 тис. грн і аташе МЗС — 13 тис. грн.

Іншої думки комісарка ЄС із питань розширення Марта Кос. Вона висловила серйозне занепокоєння голосуванням у Верховній Раді і оцінила це як серйозний крок назад. Підкресливши, що незалежність таких інституцій, як НАБУ та САП, є критично важливою для інтеграції України до Євросоюзу.

Організація Transparency International Ukraine заявила, що законопроєкт №12414 створює «VIP-імунітет» для фігурантів топкорупційних справ, надаючи Генеральному прокурору ексклюзивне право закривати резонансні розслідування.

Протести в Україні

Та українці одними заявами і постами в соцмережах вирішили не обмежуватися і вийшли на вулиці, аби зупинити президента. Втім Володимир Зеленський таки поставив свій підпис під законом і записав заспокійливе звернення заявивши, що НАБУ та САП продовжать роботу, але потребують очищення від «російських впливів».

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До президента приєдналися генпрокурор і голова СБУ.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко вважає, що НАБУ залишається повністю автономним, а САП, відповідно до Закону «Про прокуратуру», функціонує як департамент у системі прокуратури. А ще пообіцяв, що не забиратиме справу колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, якого називають кумом президента.

Чи подіють такі аргументи — невідомо. Та схоже переповнені протестувальниками площі неабияк насторожили владу і вгамовувати незгодних взявся навіть керівник розвідки Кирило Буданов. В соцмережі він закликав до єдності та відповідальності, бо українська історія навчила, що нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності.

Згодом стало відомо, що Верховна Рада України терміново збереться, щоб проголосувати за законопроєкт про НАБУ і САП, який внесе президент Володимир Зеленський.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кроти ФСБ у НАБУ, ЗЛИВ даних і закон 12414: чи врятують протести бюро? ПОВНИЙ РОЗБІР Хапуга.UA