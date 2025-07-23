Скандальний закон про НАБУ та САП: що він насправді передбачає, як голосували та що далі

Верховна Рада ухвалила скандальний закон, а президент Зеленський його підписав

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який підпорядковує НАБУ та САП Генеральній прокуратурі.

«За» проголосували 263 народні депутати. Після того, як закон підписав президент, у генерального прокурора з’явилися нові повноваження.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

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Які додаткові повноваження отримав генпрокурор

Через скандальний закон генеральний прокурор отримав такі додаткові повноваження:

повний доступ до матеріалів будь-якого кримінального провадження;

зможе самостійно визначати підслідність у справах НАБУ — та забирати від НАБУ будь-яке провадження до іншого органу досудового розслідування;

виносити підозри для топпосадовців;

вирішувати — чи закривати справи щодо найвищих чиновників;

Генеральному прокуророві будуть підпорядковані прокурори САП — у своїх процесуальних рішеннях.

Як ухвалювали скандальний законопроєкт

В оточенні опозиційних депутатів — спікер парламенту виносить на розгляд зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Заблокована трибуна та президія парламентській законотворчості не заважають.



Представники фракцій «Європейська солідарність» та «Голос» називають законопроєкт знищенням незалежності САП і НАБУ. Такої ж думки — голова антикорупційного парламентського комітету Анастасія Радіна.



«16 січня зареєстрований цей законопроект, ми пам’ятаємо, що було в історії парламенту і завершилося дуже погано. Не обманюйте себе і людей, нібито ви голосуєте за м’яке посилення генпрокурора, а не знесення НАБУ І САП. Ні, колеги, ви голосуєте за знесення антикорупційної інфраструктури», — каже Анастасія Радіна.



В опозиції наголошують — правки до документа внесли лише за кілька хвилин до початку засідання, а це — порушення регламенту. За недотримання правил намагаються відсторонити від роботи Руслана Стефанчука. Та ідея голосів не набрала, як і чисельні спроби заблокувати розгляд законопроєкту. Автори правок, зокрема, Сергій Власенко — переконані: збільшення повноважень генпрокурора — прописані в конституції.

За кілька хвилин ухвалений закон підписує спікер і направляє до президента.

Законопроєкт проголосували на тлі численних обшуків, що їх провела Служба безпеки у працівників НАБУ. Двох працівників бюро затримали — нібито за підозру у співпраці з російськими спецслужбами.



«Єдине, чому цей законопроект з’явився, це — активні провадження по найближчому оточенню керівництва офісу президента», — каже нардеп Ярослав Юрчишин.

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Реакція керівників НАБУ та САП

Керівники НАБУ і САП спільно провели терміновий брифінг та закликали президента Зеленського — заветувати ухвалені Радою зміни до КПК, які перетворюють обидві антикорупційні інституції на декорацію.

Опозиційні депутати готові оскаржувати ухвалений закон в суді.

Під загрозою тепер опинилася фінансова та дипломатична підтримка України з боку європейських партнерів. Оскільки гроші нам — виділяють в обмін на реформи, зокрема і в боротьбі з корупцією.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 06:00 новини 23 липня. ПРОТЕСТИ ПРОКОТИЛИСЬ УКРАЇНОЮ! СКАНДАЛ З НАБУ І САП вийшов за МЕЖІ КРАЇНИ

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