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Скандальний закон про НАБУ та САП: що він насправді передбачає, як голосували та що далі
В Україні за день ухвалили скандальний закон про НАБУ та САП.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який підпорядковує НАБУ та САП Генеральній прокуратурі.
«За» проголосували 263 народні депутати. Після того, як закон підписав президент, у генерального прокурора з’явилися нові повноваження.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.
Які додаткові повноваження отримав генпрокурор
Через скандальний закон генеральний прокурор отримав такі додаткові повноваження:
повний доступ до матеріалів будь-якого кримінального провадження;
зможе самостійно визначати підслідність у справах НАБУ — та забирати від НАБУ будь-яке провадження до іншого органу досудового розслідування;
виносити підозри для топпосадовців;
вирішувати — чи закривати справи щодо найвищих чиновників;
Генеральному прокуророві будуть підпорядковані прокурори САП — у своїх процесуальних рішеннях.
Як ухвалювали скандальний законопроєкт
В оточенні опозиційних депутатів — спікер парламенту виносить на розгляд зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Заблокована трибуна та президія парламентській законотворчості не заважають.
Представники фракцій «Європейська солідарність» та «Голос» називають законопроєкт знищенням незалежності САП і НАБУ. Такої ж думки — голова антикорупційного парламентського комітету Анастасія Радіна.
«16 січня зареєстрований цей законопроект, ми пам’ятаємо, що було в історії парламенту і завершилося дуже погано. Не обманюйте себе і людей, нібито ви голосуєте за м’яке посилення генпрокурора, а не знесення НАБУ І САП. Ні, колеги, ви голосуєте за знесення антикорупційної інфраструктури», — каже Анастасія Радіна.
В опозиції наголошують — правки до документа внесли лише за кілька хвилин до початку засідання, а це — порушення регламенту. За недотримання правил намагаються відсторонити від роботи Руслана Стефанчука. Та ідея голосів не набрала, як і чисельні спроби заблокувати розгляд законопроєкту. Автори правок, зокрема, Сергій Власенко — переконані: збільшення повноважень генпрокурора — прописані в конституції.
За кілька хвилин ухвалений закон підписує спікер і направляє до президента.
Законопроєкт проголосували на тлі численних обшуків, що їх провела Служба безпеки у працівників НАБУ. Двох працівників бюро затримали — нібито за підозру у співпраці з російськими спецслужбами.
«Єдине, чому цей законопроект з’явився, це — активні провадження по найближчому оточенню керівництва офісу президента», — каже нардеп Ярослав Юрчишин.
Реакція керівників НАБУ та САП
Керівники НАБУ і САП спільно провели терміновий брифінг та закликали президента Зеленського — заветувати ухвалені Радою зміни до КПК, які перетворюють обидві антикорупційні інституції на декорацію.
Опозиційні депутати готові оскаржувати ухвалений закон в суді.
Під загрозою тепер опинилася фінансова та дипломатична підтримка України з боку європейських партнерів. Оскільки гроші нам — виділяють в обмін на реформи, зокрема і в боротьбі з корупцією.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 06:00 новини 23 липня. ПРОТЕСТИ ПРОКОТИЛИСЬ УКРАЇНОЮ! СКАНДАЛ З НАБУ І САП вийшов за МЕЖІ КРАЇНИ