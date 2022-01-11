Скарби Назарбаєва: мільярдні статки привертають увагу на тлі жорстокого розгону протестів в країні

Одна з вимог демонстрантів - відсунути клан Назарбаєвих від влади в країні.

Світова преса знову заговорила про казкові багатства сім'ї Нурсултана Назарбаєва, який фактично залишається керівником Казахстану. Від початку січня в Казахстані тривали буремні протести, що переросли в збройні сутички. За кілька днів січня, як твердять казахські опозиціонери, місцевими силовиками було вбито близько двохсот протестувальників.

Про те, що ж обурило людей, які вийшли на цей буремний протест - 11 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Східна казка 21-ого століття - саме такою намагаються показати столицю Казахстану іноземцям. До 2019-ого її називали Астаною, та після формального відходу від влади президента Назарбаєва, столицю назвали його іменем - Нур-Султан. У Казахстані йому встановили десятки тисяч пам'ятників та навіть заснували національне свято - день першого президента. Всі казахські опозиційні політики або мертві, або у в'язниці, або за кордоном. Вони самі порівнюють режим в своїй країні з білоруським. Хоча більше Казахстан нагадує типову східну деспотію. Три доньки Назарбаєва, їхні чоловіки, діти та інші родичі - клан, якому належить і влада, і контроль над національними багатствами країни.

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Триста мільйонів доларів - про таку покупку молодшої доньки Назарбаєва пише британська преса. Алія Назарбаєва вивела з Казахстану ці гроші, щоби придбати дім у Лондоні та приватний літак. Про це стало відомо через суперечку Назарбаєвої з двома колишніми фінансовими управляючими, на яких вона подала до суду за шахрайство. Тоді і з'ясувалось: ще в 2006 році вона вивезла кошти, які, цитуючи судові документи, "стало небезпечно тримати на батьківщині". Опозиційний казахський політик та розслідувач Ермек Наримбай був змушений виїхати з країни та отримав притулок в Україні. За його даними, свій перший мільярд доларів Нурсултан Назарбаєв відсвяткував ще у 99-ому. Нині його статки зросли у сотні разів.

Після майже 30-ти років президентства Назарбаєв офіційно вже не очолює країну. Та його наступника вважають маріонеткою всесильного правителя. На важливі саміти вони їздять удвох, а Путін, наприклад, зустрічається віч-на-віч саме з Назарбаєвим, а не з офіційним керівником Казахстану. Однією з головних вимог нинішніх протестів у країні стало гасло "діду, йди геть", адресоване Назарбаєву. Та почались ці протести, як і всі попередні, з вимог соціальної справедливості. 2011-ого влада розстріляла 16 мітингарів у промисловому місті Женаозен, де нафтовики вимагали нормальної плати за свою роботу. Нині протести знову почались у Женаозені. Цього разу через різке підвищення цін на автогаз. І знову - жорстокі розправи з мітингарями. Казахський режим підтримує Москва. Для придушення протестів, на запрошення президента Токаєва, в країну прибули російські військові.

Протести в Казахстані: що обурює тих, хто мітингує

Нагадаємо, від початку січня в Казахстані тривали буремні протести, що переросли в збройні сутички. Одним з їхніх гасел стало "Діду, йди геть", яке адресоване батькові Алії Нурсултану Назарбаєву. Експрезидент жодного разу відтоді не з'являвся на люди. Втім, начебто підтримує дії свого наступника, президента Токаєва, який для наведення ладу в країні запросив до Казахстану війска ОДКБ - з Росії, Білорусі, Киргизстану та Вірменії.

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