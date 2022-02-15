Скасування ПДВ на українські продукти: автори законопроєкту просять прискорити його розгляд

Цей закон дозволить зменшити цінники на продовольчі товари на 20%.

Автори законопроєкту про скасування ПДВ на продукти харчування вироблені в Україні просять президента Володимира Зеленського вплинути на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, щоб прискорити процес його розгляду.

Як повідомляється 15 лютого в сюжеті ТСН.19:30, нардеп Ігор Палиця звернувся до президента Зеленського під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради. Він наголосив, що це адаптований до українських умов польський законопроєкт. У наших сусідів він уже діє, а від 1 липня почне діяти і по всьому Євросоюзу. Практика показує, що лише за два тижні після запровадження він дозволив знизити ціни на товари першої необхідності. У наших реаліях, цей закон дозволить зменшити цінники на продовольчі товари на 20%.

"Ми пропонуємо нульову ставку ПДВ на всі продукти харчування, на всі продукти харчової переробки, ми пропонуємо як і Євросоюз зменшити на 13% податки на енергоносії, для того щоб вартість продуктів харчування знизилась. Ми просимо президента порадити спікеру парламента і попросити свою фракцію невідкладно на цьому тижні внести цей законопроєкт", - зазначив він.

Відміна ПДВ на вітчизняні продукти: чого просять у Зеленського автори законопроєкту

Нагадаємо:

За перший місяць 2022 року зростання споживчих цін в Україні прискорилося. У січні інфляція виросла до 1,3% порівняно з груднем минулого року. Найбільше здорожчали продукти харчування та безалкогольні напої. Серед продуктів найбільше здорожчали овочі — аж на 20,5%. У діапазоні від 1% до 3,9% зросли ціни на яйця, фрукти, хліб, молоко та молочні продукти, мʼясо та м’ясопродукти, рис, сало, масло.

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