Скасування єдиного податку, пільг та часткові перевірки: що очікує український бізнес від 1 серпня

В Україні змінюється система оподаткування від 1 серпня: буде скасування єдиного податку, пільг та часткові перевірки бізнесу. Закон про повернення довоєнного оподаткування підписав президент Володимир Зеленський у п’ятницю.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун.

Верховна Рада проголосувала за закон про зміни в оподаткуванні під час воєнного стану. Три дні тому його підписав Президент Володимир Зеленський. Відтак уже від 1 серпня спрощені правила оподаткування, які були запроваджені минулого року, аби дати можливість бізнесу у перші місяці великої війни втриматись на плаву - більше не працюють. Усі підприємці зобов’язані повернутися на довоєнні.

ФОПи 1-ї та 2-ї груп мають знову платити єдиний податок, який з початку великої війни був для них добровільним. Ця сума складатиме 1340 гривень на місяць

Економісти кажуть, відчутно це може вплинути хіба на тих підприємців, що нині перебувають за кордоном і не можуть закрити свій ФОП на відстані, адже до закриття держава нараховуватиме їм податок. Добровільним для цих груп лишається єдиний соціальний внесок, щоправда тут варто пам’ятати - якщо підприємець його не сплачує – йому не нараховують страховий стаж.

Найбільше нове законодавство відчує на собі найчисельніша група ФОП – третя. Для неї скасовується єдиний податок у 2% і підприємці мають написати заяву про перехід на бажану систему оподаткування. Це - або спрощені 5%, або ж загальне оподаткування на 18% плюс ПДВ. І саме податок на додану вартість на думку економіста може додати бізнесу клопоту.

"Як результат, вони стикнуться з проблемами, які пов’язані з блокуванням податкових накладних. Однозначно. І це фактично буде означати серйозні проблеми для їхньої діяльності. Не що було два, а стало п’ять. А саме це. Ми це побачимо, звичайно, не одразу. В вересні місяці, в жовтні місяці. Тобто не в перші же дні. Проте це буде найбільша проблема", - каже економіст Ілля Несходовський.

Зміни в законодавстві щодо саме третьої групи ФОП отримали найбільший шквал критики серед підприємців.

"Зараз більшість підприємців просто в шоці. На 5 % їм буде важко перейти, тому що витрати збільшились, прибуток зменшився. До початку війни умови бізнесу не були обмежені відсутністю працівників, подорожчанням усіх послуг, матеріалів, зростання валюти, цін на паливо", - каже заступниця голови Асоціації підприємців малого та великого бізнесу міста Києва Наталія Лисенко.

Натомість у Верховній раді певні – зміни відчутно на бізнес не вплинуть. Та і сам закон виконує одну з основних вимог, які поставив Україні Міжнародний валютний фонд.

"Відміняється 2% ФОП , тепер буде 5% чи 2 група. Люди заплатили конкретну суму, вона невеличка виходить до 3 тис. гривень, і спокійно собі працюють незалежно від обороту. Я не бачу велику кількість бізнесу, яка проти. Сорі, я спілкуюсь з багатьма бізнес-організаціями - малими, середніми, великими, справді не є певне проблемою чи платити 2% чи 5% від обороту, багато бізнесу цим навіть не користувались", - стверджує перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Нові зміни не стосуються підприємців в зоні активних бойових дій та на тих чий бізнес залишився на тимчасово окупованих територіях. Але, він не стосуватиметься бізнесу, що торгує підакцизними товарами – алкоголем, тютюном та паливом. А також підприємців що займаються гральним бізнесом та наданням фінансових послуг - їх вже перевірятимуть.

"Під час війни суттєво збільшилась контрафактна продукція. Це і алкоголь, і тютюнові вироби. Їх виготовляють у великому розмірі. Тіньовий ринок суттєвий", - каже економіст Ілля Несходовський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Єдиний податок скасують! Що чекає на український бізнес від 1 серпня

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна повертається до довоєнної системи податків і скасовує єдиний 2% податок.

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