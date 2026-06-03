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"Постріл у голову країни": скасування математики на НМТ викликало скандал в Україні
Ідея зробити математику необов’язковою для більшості вступників спричинила хвилю критики. Освітяни, науковці та військові заявляють, що таке рішення може вдарити по майбутньому української науки, технологій та оборонної галузі.
Ініціатива зробити математику необов’язковою для більшості вступників до українських вишів викликала гостру реакцію в освітньому та науковому середовищі. Критики законопроєкту попереджають про ризики для інженерної освіти, оборонної галузі та майбутньої конкурентоспроможності України.
Деталі повідомляв ТСН.ua.
У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт №15254-1, який пропонує скоротити кількість обов’язкових предметів на Національному мультипредметному тесті з чотирьох до трьох. Абітурієнти складатимуть українську мову, історію України та один предмет на вибір.
Математика водночас залишиться обов’язковою лише для спеціальностей, де вона є профільною — зокрема для технічних та інженерних напрямів.
Одна з авторок ініціативи народна депутатка Юлія Гришина пояснила, що зміни мають зменшити психологічне навантаження на школярів під час війни та допомогти зберегти молодь в українській системі освіти.
Пропозиція викликала хвилю критики
Президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова наголосила, що Україна вже відчуває гострий дефіцит інженерів, особливо в оборонній сфері. За її словами, після того як фізика та хімія перестали бути важливими для вступу, інтерес школярів до цих предметів різко впав.
«Фізика, хімія і математика в школі — це і є наша оборонка. Фізику і хімію вже загубили. Ну давайте ще математику туди ж», — заявила Семенова.
Докторка фізико-математичних наук Катерина Терлецька назвала можливе скасування обов’язкової математики «пострілом у голову країни». Вона нагадала, що саме математика є основою сучасних оборонних технологій, штучного інтелекту, криптографії, навігації та безпілотних систем.
«Коли країна воює за своє існування, вона має піднімати вимоги до освіти, а не відмовлятися від них», — наголосила науковиця.
Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України та військовослужбовець ЗСУ Антон Сененко також різко розкритикував ініціативу. За його словами, сучасна війна є насамперед війною технологій, де успіх залежить від знань у сфері математики, фізики та інженерії.
«Почалася битва математик, фізик, хімій та економік», — зазначив він.
Подібну позицію висловив і ветеран Віктор Таран, який назвав законодавчу ініціативу освітнім популізмом. На його думку, замість спрощення вимог держава має покращувати якість викладання та допомагати учням опановувати складні дисципліни.
До дискусії долучився й президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, який іронічно прокоментував ситуацію: «Світ: майбутнє — це ШІ, а ШІ — це математика. Українські депутати: скасовуємо НМТ з математики».
Водночас прихильники змін наголошують, що йдеться не про повне вилучення математики з НМТ, а про її обов’язковість лише для тих спеціальностей, де вона безпосередньо потрібна.
Наразі законопроєкт лише зареєстрований у парламенті та ще не розглядався депутатами.
Раніше повідомлялось, що в Україні планують змінити підхід до вступної кампанії та скасувати державну підсумкову атестацію для школярів 2027 року.
Також нагадаємо, що у Києві в соцмережах розгорілася дискусія через намети, які містяни ставлять на станціях метро під час повітряних тривог. Після чергової масованої атаки частина людей поскаржилася, що у підземці не вистачало місця, тоді як окремі пасажири займали значну площу великими наметами, стільцями та речами.