"Постріл у голову країни": скасування математики на НМТ викликало скандал в Україні

Математика (ілюстративне фото) / © pexels.com

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Ініціатива зробити математику необов’язковою для більшості вступників до українських вишів викликала гостру реакцію в освітньому та науковому середовищі. Критики законопроєкту попереджають про ризики для інженерної освіти, оборонної галузі та майбутньої конкурентоспроможності України.

Деталі повідомляв ТСН.ua.

У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт №15254-1, який пропонує скоротити кількість обов’язкових предметів на Національному мультипредметному тесті з чотирьох до трьох. Абітурієнти складатимуть українську мову, історію України та один предмет на вибір.

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Математика водночас залишиться обов’язковою лише для спеціальностей, де вона є профільною — зокрема для технічних та інженерних напрямів.

Одна з авторок ініціативи народна депутатка Юлія Гришина пояснила, що зміни мають зменшити психологічне навантаження на школярів під час війни та допомогти зберегти молодь в українській системі освіти.

Пропозиція викликала хвилю критики

Президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова наголосила, що Україна вже відчуває гострий дефіцит інженерів, особливо в оборонній сфері. За її словами, після того як фізика та хімія перестали бути важливими для вступу, інтерес школярів до цих предметів різко впав.

«Фізика, хімія і математика в школі — це і є наша оборонка. Фізику і хімію вже загубили. Ну давайте ще математику туди ж», — заявила Семенова.

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Реакція користувача Threads. / © Threads

Докторка фізико-математичних наук Катерина Терлецька назвала можливе скасування обов’язкової математики «пострілом у голову країни». Вона нагадала, що саме математика є основою сучасних оборонних технологій, штучного інтелекту, криптографії, навігації та безпілотних систем.

«Коли країна воює за своє існування, вона має піднімати вимоги до освіти, а не відмовлятися від них», — наголосила науковиця.

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Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України та військовослужбовець ЗСУ Антон Сененко також різко розкритикував ініціативу. За його словами, сучасна війна є насамперед війною технологій, де успіх залежить від знань у сфері математики, фізики та інженерії.

«Почалася битва математик, фізик, хімій та економік», — зазначив він.

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Подібну позицію висловив і ветеран Віктор Таран, який назвав законодавчу ініціативу освітнім популізмом. На його думку, замість спрощення вимог держава має покращувати якість викладання та допомагати учням опановувати складні дисципліни.

До дискусії долучився й президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, який іронічно прокоментував ситуацію: «Світ: майбутнє — це ШІ, а ШІ — це математика. Українські депутати: скасовуємо НМТ з математики».

Водночас прихильники змін наголошують, що йдеться не про повне вилучення математики з НМТ, а про її обов’язковість лише для тих спеціальностей, де вона безпосередньо потрібна.

Наразі законопроєкт лише зареєстрований у парламенті та ще не розглядався депутатами.

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Раніше повідомлялось, що в Україні планують змінити підхід до вступної кампанії та скасувати державну підсумкову атестацію для школярів 2027 року.

Також нагадаємо, що у Києві в соцмережах розгорілася дискусія через намети, які містяни ставлять на станціях метро під час повітряних тривог. Після чергової масованої атаки частина людей поскаржилася, що у підземці не вистачало місця, тоді як окремі пасажири займали значну площу великими наметами, стільцями та речами.

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