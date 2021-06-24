Сказала батьку, що його син постарів: Мосейчук поділилася залаштунками ексклюзивного інтерв'ю з Зеленським

Сказала батьку, що його син постарів: Мосейчук поділилася залаштунками ексклюзивного інтерв'ю з Зеленським

Іетерв'ю з президентом покажуть 24 червня програмі VIP з Наталею Мосейчук на каналі 1+1 о 21:25.

Гострі запитання та часом несподівані відповіді - це ексклюзивне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського для програми VIP з Наталею Мосейчук.

Про що говорили та що залишилося за кадром - про це Наталія Мосейчук поділилися зі "Сніданком з 1+1".

Вони зустрілися просто неба, щоб обговорити те, що хвилює українців:

Хто або що заважає вам провести кардинальні реформи?

Що відбулося насправді в Женеві?

Пан Єрмак - це ваша система ППО, купол?

Яка у вас комунікація з Кремлем?

Ви не боїтеся, що зруйнуєте державність?

Це велике інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським для програми VIP з Наталею Мосейчук. На цю розмову, каже телеведуча, президент погодився швидко, але кілька разів через непередбачувані обставини переносили зустріч. В останній момент інтерв’ю ледь не зірвала погода, бо за прогнозами мав бути дощ.

"Президент каже: "Да, було б таке романтичне відео, коли ми б тікали від дощу і від грози". Ми писали це інтерв’ю на задньому дворищі Маріїнки, в Маріїнському парку. Я думаю, що люди навіть не здогадувалися, що туди приїхав президент, буквально в трьох метрах пишеться це інтерв’ю", - каже телеведуча.

Замість дощу - сонце, а замість романтичного відео - гострі запитання телеведучої. "Говорили про війну з суддями і з судами, питала президента, як далеко він готовий зайти. Говорили, мені здавалося, що це ляпас Женевська зустріч і ляпас Україні. Запитала, якою буде українська стратегія щодо Донбасу? Звичайно, було питання про олігархів", - каже Мосейчук.

Торкнулися й особистого. Наталія Мосейчук показала президенту відео, яке напередодні записала з його батьком.

- Мені здається, я його образила.

- Не вірю в це.

"Я сказала, що ваш син постарів. Я побачила, як знаєте, батькові це слухати, але він погодився: "Да, він змінився. Він став президентом", - згадала телеведуча.

Інтерв'ю Володимира Зеленського з Наталею Мосейчук: про що говорили та що залишилося за кадром

Наталія Мосейчук, яка була знайома з Володимиром Зеленським ще до його президентства, помітила й те, що зазвичай залишається за кадром: "Я робила проєкти подібні про людей з політичного бомонду. Я чудово знаю, як вони поводяться на зніманнях. Я чудово знаю, як вони поводяться, коли виключаються мікрофони. Тут я була приємно здивована. Приємно бачити, коли президент, наприклад, дивиться, щоб оператор, йдучи назад, не перечепився, бо що там мотузка натягнута. Приємно бачити, коли президент говорить своїм хлопцям: "Не сидіть на спеці, йдіть туди. Все буде добре. Те, що він не втратив людське обличчя, це відчувається", - каже Мосейчук.

Ексклюзивне інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським можна буде побачити сьогодні, 24 червня, у програмі VIP з Наталею Мосейчук на каналі 1+1 о 21:25.

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