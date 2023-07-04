“Сказала кілька днів промивати носика”: в Черкасах від ангіни померла 2-річна дівчинка, мама звинувачує лікарів

В Черкаській обласній дитячій лікарні від ангінної інтоксикації померла дворічна Аня. Батьки дівчинки звинувачують у смерті дитини лікарів із міста Кам’янка, які поставили інший діагноз та першими надавали допомогу. В медзакладах свою провину заперечують. За справу вже взялася поліція.

Віра Шкаруба розповіла сайту ТСН.ua, що її донька захворіла на початку червня. Температура трималася кілька днів, тому жінка звернулася до педіатра в Центрі первинної медико-санітарної допомоги в Кам’янці.

Педіатриня сказала, що це якийсь вірус

За словами мами, лікарка оглянула дитину та запевнила, що нічого серйозного не бачить. У дівчинки трималася висока температура, було червоне горло, вона відмовлялася їсти та постійно спала, каже Віра Шкаруба. Діагноз, який поставила педіатриня, – гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ).

“Лікарка сказала, що це якийсь незрозумілий вірус, і треба декілька днів просто промивати носик та збивати температуру. На запитання, що дитина вже третій день нічого не хоче їсти і постійно спить, вона відповіла, що це в межах норми. І відправила нас додому. Ми приїхали і все виконували по настановах лікаря”, – розповіла мама.

У Черкасах померла 2-річна дівчинка / Фото надала мама, Віра Шкаруба

Наступного дня, ввечері, дитині стало гірше – їй було важко дихати, і жінка викликала швидку допомогу. Дівчинку госпіталізували до Кам’янської багатопрофільної лікарні.

“Фельдшер дитину оглянула, сказала, що чує жахливі хрипи. Привезли нас до лікарні, там оглянула чергова лікарка і також сказала, що в легенях нічого не чує. Провели нас у палату і сказали – чекайте до ранку. Вночі в дитини піднімається температура. Я біжу до медсестри, вона збиває температуру. Бачить, що дитина важко дихає, коле препарат для полегшення дихання і йде. Десь приблизно о третій-п’ятій годині дитині стає гірше, я знову викликаю медсестру і прошу, щоб покликала чергового лікаря. Медсестра при мені телефонує їй, на що вона відповідає, щоб зробили інгаляцію і чекали, до восьмої ранку прийде інший лікар”, – стверджує ТСН.ua мама.

У дитини виявилася ангіна та пневмонія

За словами жінки, зранку лікарка оглянула дитину та сказала, що у неї пневмонія. Маму з дитиною одразу відправили до Черкаської обласної дитячої лікарні. Там дівчинка померла за дев’ять днів.

“У Черкасах виявилося, що це пневмонія плюс ангіна. Дитину швидко оглянули, зробили всі аналізи, рентген. Хочу нагадати, що в Кам'янській лікарні нічого не зробили. Черкаська лікарня надала належне лікування, але через те, що дитина весь цей час пробула без потрібного лікування і кисню… вже було запізно. Пішло зараження всіх органів”, – розповіла ТСН.ua мама.

Дівчинці було два роки / Фото надала мама, Віра Шкаруба

Лікарі кажуть, що діяли згідно з протоколом

Головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги в Кам’янці Світлана Німченко розповіла ТСН.ua, що мама з дитиною звернулися до них вранці 9 червня. Вона зазначила, що дівчинку не змогла оглянути лікарка, у якої вони задекларовані, бо була у відпустці.

“В ізоляційному кабінеті, оскільки температура в дитинки була, інша лікарка оглянула дитину. Скарги були: нежить, частий малопродуктивний кашель, підвищення температури до 39,5 та зниження апетиту. Хворіла на той час дитина п’яту добу. На момент огляду дитина капризує, неспокійна, не дається, щоб її подивилися. Оскільки вона неспокійна, вертілася, кричала, то, безумовно, це я як лікар кажу, ознаки дихальної недостатності відсутні. Це говорить про те, що ніякої пневмонії в той момент не могло бути”, – прокоментувала ТСН.ua головна лікарка.

За словами Світлани Німченко, мамі надали рекомендації згідно з протоколом, педіатриня оцінила стан дитини як ГРВІ. Головна лікарка стверджує, що мама непокоїлася через високу температуру дівчинки, тому їй запропонували покласти дитину до стаціонару. Віра Шкаруба спростовує її слова ТСН.ua.

“Дитина не була в’яла. Але мама непокоїлася через високу температуру. І лікарем було запропоновано, може, давайте на спостереження в стаціонар покладемо, якщо погано жарознижувальні діють на дитину. Але мама відмовилася. Єдине, що лікар не взяла відмови від стаціонарного лікування, і все. І пішли вони додому лікуватися”, – стверджує головна лікарка.

Вона відкидає звинувачення мами померлої дівчинки. Головна лікарка каже, що згідно з протоколом, педіатриня не мала призначати антибіотики, адже діагноз був ГРВІ, а не пневмонія.

“І вона не чула. Ми ж знаємо, що в діток пневмонію можна й не почути. І один раз вона бачила цю дитину, яка була активна”, – каже ТСН.ua Світлана Німченко.

Лікарка стаціонару була у від’їзді

Головний лікар Кам’янської багатопрофільної лікарні Костянтин Тамко в коментарі ТСН.ua розповів, що дитина надійшла до них ввечері в суботу, 10 червня. За його словами, дівчинку оглядав черговий лікар-анестезіолог.

“Під час огляду температура 38, стан дитини середньої тяжкості, вона була госпіталізована. О п’ятій годині ранку стан погіршився. Лікарка стаціонару перебувала у від’їзді в Київській області, у родичів, це вихідний день був. Їй зателефонували, о пів на восьму вона вже була на робочому місці. Оглянула дитину і ухвалила рішення, що дитину треба госпіталізувати до Черкаської обласної дитячої лікарні”, – каже Костянтин Тамко.

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Головний лікар зазначив ТСН.ua, що близько 10 ранку 11 червня дівчинку вже транспортували до приймального відділення в Черкасах.

“Все. Дитина перебувала в нас у межах 10 годин… Що було в Центрі ПМСД до того, у сімейних лікарів, педіатрів, я не хочу говорити”, – відповів ТСН.ua Костянтин Тамко.

Він стверджує, що в стаціонарі черговий лікар провів консультацію з педіатром, а дитині було призначено лікування, зокрема антибактеріальна терапія.

Що кажуть у поліції

Батьки дворічної Ані звинувачують у смерті доньки лікарів у місті Кам’янка. Мама написала заяву до поліції.

Як повідомила ТСН.ua речниця Головного управління Національної поліції в Черкаській області Наталя Ткачук, заяву правоохоронці зареєстрували. Зараз опрацьовуються матеріали у справі.

Нагадаємо, в Києві 4 липня попрощалися з українською письменницею Вікторією Амеліною. Вона отримала тяжкі травми під час ракетного удару РФ по піцерії в Краматорську і померла. Її поховають у Львові.

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