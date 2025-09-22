«Сказав, що не згодний з політикою України та почав стріляти»: деталі перевірки документів на Кіровоградщині

47-річний чоловік під час перевірки документів відкрив вогонь по поліцейських / © ТСН

В Україні стався черговий випадок, коли під час спроби перевірити документи у чоловіка, з’явилися потерпілі. Нагадаємо, що попередній випадок, тиждень тому, стався в Одесі — під час перевірки документів чоловік завдав проникаючого поранення ножем одному з представників групи, яка перевіряла документи.



Так, днями у селі Піщаний Брід на Кіровоградщині один з місцевих мешканців відкрив вогонь по двом поліцейських.



Як розповіли джерела ТСН.ua серед правоохоронців, крім того, що чоловік стріляв, у нього ще була страйкбольна граната (не містить вибухової речовини, імітує вибух).

Своєю чергою, офіційно у поліції повідомили, що стрілянина сталася близько 16 години у суботу, коли поліцейські намагалися перевірити документи у цього чоловіка. Останній застосував револьвер, який, як потім з’ясувалось, був перероблений на бойовий.



«Він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських. Внаслідок стрілянини начальник СРПП (сектору реагування патрульної поліції) отримав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник — поранення у руку», — повідомив відділ комунікацій ГУНП Кіровоградської області.



За даними поліції, після скоєного стрілець втік.



Згодом з’ясувалося, що він — місцевий мешканець. На його пошуки відправили оперативників, слідчих, кінологів та патрульних поліцейських.



«Поліцейські встановили особу стрілка та затримали його на одній із вулиць села. Ним виявився місцевий житель 1979 року народження. Під час проведення невідкладного огляду за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили пневматичну гвинтівку та набої до неї, приладдя для спорядження патронів, кілька десятків гільз із різним маркуванням, капсулі до патронів, 98 набоїв калібру 5.56×45, ємність з порохом, 35 сім-карт різних операторів та інші речові докази», — повідомили поліцейські.



Якщо вина стрільця буде доведена в суді, то йому загрожує або до 15 років ув’язнення, або довічне ув’язнення.



У самому селі Піщаний Брід місцева влада про цього чоловіка неохоче розповідає, що він хоч і є фактично місцевим мешканцем, але тут не був зареєстрованим.



«Він фактично проживав на території громади, але не був зареєстрований тут. Він зареєстрований у Києві. На території громади не працював, але тримав худобу», — розповів в коментарі для ТСН.ua заступник голови Піщанобрідської сільської тергромади Костянтин Борисович.



За словами посадовця, у місцевої влади до чоловіка не було претензій.



Водночас місцеві мешканці нам розповіли, що за попередньою, неофіційною інформацією, конфлікт між цим громадянином та поліцейськими виник спонтанно.



«У селі кажуть, що у чоловіка хотіли перевірити військово-облікові документи, а він начебто взагалі не перебував на військовому обліку. Потім ще начебто сказав поліцейським, що не погоджується з політикою держави, а після цього дістав пістолет та відкрив вогонь. Так це чи ні — це, напевно, встановлять слідчі», — розповіла нам одна з місцевих мешканок.

