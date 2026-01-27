Схема ухилення від мобілізації коштувала жінці мільйон гривень: що вона вигадала

Директорка підприємства вигадала схему ухилення від мобілізації

Новозаводський районний суд міста Чернігова затвердив угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо директорки ТОВ «Чернігівський Хлібокомбінат №2». Посадовицю обвинувачували у перешкоджанні законній діяльності Збройних cил України через організацію схеми фіктивного працевлаштування осіб призовного віку. Таким чином чоловіки ухилялись від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду.

Обставини справи

Згідно з матеріалами суду, підприємство мало мобілізаційне завдання на постачання хлібної продукції, що давало право на бронювання працівників. Слідство встановило, що у період з травня 2023 року по жовтень 2024 року директорка фіктивно оформила на штатні посади 7 військовозобов’язаних осіб.

Ці громадяни були зараховані як водії, формувальники тіста та машиністи, проте фактично своїх обов’язків не виконували. Дані про них були внесені до списків на бронювання, які згодом були направлені до ТЦК та СП для оформлення відстрочки від призову на період мобілізації.

Судове рішення

21 січня 2026 року між прокурором та обвинуваченою було укладено угоду про визнання винуватості. Враховуючи щире каяття, відсутність попередніх судимостей та наявність малолітньої дитини, суд застосував ст. 69 КК України (призначення більш м'якого покарання).

Згідно з вироком суду:

Жінку визнано винною за ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Призначено основне покарання у виді штрафу в розмірі 499 800 гривень .

Обвинувачена також зобов’язалася перерахувати 500 000 гривень благодійного внеску на спецрахунок Міністерства оборони України для підтримки ЗСУ.

Суд скасував раніше обраний запобіжний захід у вигляді застави та повернув кошти заставодавцю. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

