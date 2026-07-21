Схопила вчительку онука за волосся: на Львівщині бабуся побила педагогиню

На Львівщині покарали жінку, яка побила вчительку / © pixabay.com

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У Львівській області на 680 гривень оштрафували жінку, яка побила вчительку свого онука.

Про це йдеться у вироку Старосамбірського районного суду Львівської області.

Жінка побила вчительку у черзі за булочками

Подія сталася 29 квітня 2026 року близько 16:00 у приміщенні кафе на автостанції «Старий Самбір».

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Як встановило слідство, місцева жителька зайшла до кафе та побачила в черзі біля прилавку пекарні вчительку свого онука Матвія. Жінка підійшла до педагогині, аби з'ясувати питання щодо навчання хлопчика. У відповідь вчителька запропонувала бабусі прийти для цієї розмови безпосередньо до школи та відвернулася.

Після цього між жінками спалахнув словесний конфлікт. Обвинувачена раптово схопила вчительку за волосся, потягнула за светр та завдала їй кількох ударів долонею по обличчю.

Записи камер та показання свідків

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала лише частково. Вона підтвердила, що справді схопила вчительку за волосся та потягнула за одяг, проте стверджувала, що по обличчю її не била, а лише «легко доторкнулася». Жінка також намагалася переконати суд, що наданий відеозапис є змонтованим.

Проте винуватість обвинуваченої була повністю доведена доказами:

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Відеозаписом із камер спостереження: на відео тривалістю майже дві хвилини чітко зафіксовано, як жінка в білій куртці розмахує руками, бере потерпілу за волосся, двічі тягне та завдає їй ударів у ділянку обличчя.

Висновком судово-медичної експертизи: у потерпілої вчительки виявили садна на шкірі в привушній ділянці, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Протоколом слідчого експерименту: під час досудового розслідування обвинувачена особисто демонструвала, як саме наносила удари вчительці.

Суд розцінив заперечення обвинуваченої щодо ударів по обличчю як спосіб захисту, а версію про монтаж відео назвав безпідставною.

Рішення суду

При призначенні покарання суд урахував, що обвинувачена раніше не судима, за місцем проживання характеризується позитивно та є особою пенсіонеркою. Обставиною, що пом'якшує покарання, суд визнав активне сприяння розкриттю злочину.

Старосамбірський районний суд ухвалив:

Визнати жінку винною у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 126 КК України (побої та мордування).

Призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень .

Речовий доказ (диск із відеозаписом конфлікту) залишити в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів.

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