Схожий на тата: історія мешканки Рівного, яка зачала сина після смерті чоловіка

У Рівному жінка народила після загибелі коханого / © ТСН

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У Рівному жінка народила немовля, якого зачала вже після загибелі його батька на війні. Чоловік у короткій відпустці здав біоматеріал на заморозку, а невдовзі його дружина отримала трагічну звістку — коханий загинув. Та вона вирішила здійснити їхню мрію — народити спільну дитину.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Наталя Гордійчук розповідала свою з чоловіком історію з палати перинатального центру. Тут вона ще в очікуванні свого синочка. Зачаття малюка відбулося вже після загибелі його батька.

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Наталія Гордійчук / © ТСН

«Мені дзвонять, що його немає, сільська рада, що він загинув. Я просто кричма кричала, що це не правда», — каже породілля Наталя Гордійчук.

Стрілець Юрій Гордійчук загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині 21 травня 2024. А його син з’явився на світ за рік — 20 травня.

Подружжя Гордійчуків давно мріяло про дитину. Але не вдавалося. Тож звернулися до медиків та здали репродуктивні клітини, щоб провести кріоконсервацію.

Юрій Горідйчук / © ТСН

«Велике бажання було в неї і в чоловіка, Юру тільки раз я його бачив, я бачив, що він дуже хоче», — каже акушер-гінеколог перинатального центру Рівненщини Віктор Лесик.

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«Він здав матеріал і вже за кілька днів він їхав на Донеччину, на передову, і він розумів і він говорив, що може звідти не повернутися, він дуже мав бажання мати дітей і вона обіцяла, що вона реалізує це бажання і що він буде батьком», — каже лікарка-репродуктологиня, акушерка-гінекологиня Центру репродукції Ірина Царук.

Через переживання та стрес під час вагітності виникла загроза переривання, утім лікарі дитину зберегли. Маленький Юрій народився з вагою 3 кг 150 грамів, ростом 52 сантиметра, схожий свого батька.

Нині Наталю з малюком вже відпустили додому. Вона поки не готова спілкуватись із пресою, не хоче зайвої уваги. Медики ж кажуть, все більше жінок, чиї чоловіки воюють, питають про процедуру ЕКО за допомогою кріозамороження.

Саме в центрі репродукції Наталі і провели екстракорпоральне запліднення. Тут, як і багатьох приватних клініках, біломатеріал військових зберігають безкоштовно. Цьогоріч ще й підписали договір з НСЗУ — репродуктивні тепер послуги фінансує держава.

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“Клітини зберігаються за бюджетні кошти до кінця військового стану, потім протягом 6 місяців військовослужбовець, або пацієнт він має звернутися із заявою щодо продовження їх зберігання наприклад за його кошти, за його рахунок. Якщо людина загинула, або визнана зниклою безвісти, тоді ці клітини будуть зберігатися протягом 3 років”, - каже директор департаменту медичних послуг МОЗ Євгеній Гончар.

Окрім цієї клініки, з НСЗУ в Україні співпрацюють ще 17 — приватних і державних. Відтак військовому, щоб здати біоматеріал, не обов’язково їхати додому.

Медики розповіли нам: Наталя вже готується до хрещення маленького Юрка. Так, як вона і мріяла з коханим чоловіком Юрієм.

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