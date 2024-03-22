Скидають отруйні бомби та наступають: воїни ЗСУ на фронті помітили прапор ПВК "Вагнер" - як це закінчилось

Українські захисники воюють із окупантами у Серебрянському лісі.
Захисників України у Серебрянському лісі російські терористи постійно обстрілюють з усього, що в них є та навіть намагаються кидати отруйні бомби. Днями - над ворожими шанцями окупанти підняли шматок темної матерії з логотипом ПВК “Вагнер”. Щоправда провисів він там геть недовго.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.
Російські терористи цілодобово обстрілюють українські позиції у Серебрянському лісі. Зазвичай, російські бомбардувальники кидають - кориговані авіаційні бомби. Та останні кілька тижнів, розповідають воїни 13 бригади оперативного призначення Національної гвардії, КАБів на їх напрямку - значно поменшало. Натомість, набагато підступніша тепер - загроза дронів.
Визначити достоменно, чий у небі безпілотник - наш чи ворожий, практично неможливо.
"Буває, скидають з якоюсь отрутою невідому речовину", - каже захисник України.
Одна, з таких хімічних бомб, надвечір впала, просто перед одним з укриттів воїнів “Хартії”. На щастя, вона не спрацювала. А ще - безперервно працює ворожа артилерія та зухвало воює піхота.
"Підняли прапор “вагнерів” на позиції. Вранці, десь, аеророзвідка наша побачила, що один йшов і знімав цей прапор", - каже "Тедді"
Після цього захисники України вкрили цей бліндаж вогнем і звідти більше ніхто не виліз. Поява у Серебрянському лісі “вагнерівського” прапора не була випадковістю.
"Вони намагались штурмувати. Але ми їх зустріли щільним вогнем. Вони були здивовані. Дезорієнтовані", - каже “Сгущенка”, військовослужбовець 13 БрОП НГУ “Хартія”.
Також окупанти пробують штурмувати українські позиції, проте поки безуспішно.
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Нагадаємо, що під час ракетної атаки по Запоріжжю окупанти вдарили по дамбі ДніпроГЕС.
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