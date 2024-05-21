Скільки авіації треба Україні, щоб "тримати" фронт: військовий льотчик здивував відповіддю

Навіть 35 вертольотів достатньо Україні, щоб перекрити всю лінію фронту для виконання завдання по секторах. Це не солдати, яких потрібно дуже багато.

Про це пілот 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ на позивний “Вікінг”, у якого понад 100 бойових вильотів, розповів в інтерв'ю ведучій ТСН Наталії Островській.

За його словами, нам вистачає вертолітної авіації , однак не вистачає сучасного озброєння на ній.

“Щоб було нормальне кероване озброєння, щоб можна було вдень та вночі десь зависнути та керованою ракетою вразити їдучий танк. Зараз немає можливості такого робити, тому що ті керовані ракети, які є у нас на озброєнні, ще радянського типу. Якщо їх використовувати – це буде політ в один кінець. Навіть цією ракетою ніхто не встигне вразити якісь танк чи БТР – швидше вразять вертольот... Хоча б можна було переобладнати наші вертольоти, це поставити нову авіоніку та озброєння – це буде, як “Апач” на мінімалках (мова йде про AH-64 Apache, американський основний ударний вертоліт, – ред.), але радянського типу... Але маємо, що маємо”, — розповів “Вікінг”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Скільки заробляє пілот і яка авіація є в Україні: відверте інтерв'ю військового льотчика "Вікінга"

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