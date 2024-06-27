Скільки часу людина може бути у статусі зниклого безвісти – відповідь Координаційного штабу

В Україні є чимало родин, близькі яких вважаются зниклими безвісти ще від 2022 року.

За інформацією уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова, станом на квітень 2024 року у реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на сьогодні налічується понад 36 тисяч записів. Станом на початок жовтня минулого року понад 26 тисяч українців вважалися зниклими безвісти, причому більше половини – це військові.

Чимало військових мають статус "зниклий безвісти" ще від початку повномасштабного вторгнення. Інколи побратими точно знають, що військовий загинув, але у разі, якщо його тіло неможливо евакуювати через безпекову ситуацію або воно опинилося на окупованій території, захисник все одно матиме статус зниклого безвісти.

Скільки часу людина може бути у статусі зниклого безвісти, пояснив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в новому випуску проєкту "Спостережний пост" спеціальної кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

За його словами, скоріше за все статус "зниклий безвісті" буде в людини до кінця бойових дій.

"До того часу, коли пошукові команди зможуть потрапити на розміновані території, провести пошук. Або є судовий порядок: через пів року можна подавати в суд і в судовому порядку родичі можуть намагатися робити судове провадження і визначати статус як "загиблий", – каже Яценко.

Він закликав родичів зниклих безвісти захисників обов'язково здавати ДНК, тому що зараз в українських моргах зберігаються тіла українських бійців, які неопізнані досі.

"І є, на жаль, родини... які з різних причин не хочуть здавати ДНК-тексти... Родини звертаються не туди, куди слід, родина може бути психологічно в такому стані, що вони не хочуть визнавати факт, що рідний, наприклад, загинув", – підсумував представник Координаційного штабу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію відео:

ЗНИКЛИЙ БЕЗВІСТИ | Що робити, куди звертатися і ЩО КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО РОБИТИ?

Раніше ми писали, що робити родині зниклого безвісти бійця і які дії найгірші.

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