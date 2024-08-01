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Скільки часу мобілізовані можуть воювати на передовій: військовий відверто відповів

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Скільки часу мобілізовані можуть воювати на передовій: військовий відверто відповів

Олександр Соколенко

Військовий висловився про демобілізацію.

Військовослужбовець 79-ї ОДШБр Олександр Соколенко з позивним "Блогер" вважає, що потрібно встановити чіткі терміни служби. Він наголосив, що людина може воювати на передовій не більше року. 

Про це він сказав у проєкті "Спостережний пост" з ведучими Наталією Нагорною та Юлією Кирієнко

Військовий зазначив, що в Україні потрібна демобілізація, бо на фронті є дуже багато втомлених людей, яким потрібен перепочинок.  

"У всьому є свій розумний термін. Втомлена людина - некорисна. Дуже шкода, що зараз мобілізовані люди, які потрапляють в армію, вони йдуть назавжди. Невідомо, що і як. Якби у нас буди терміни - хай і великі. Але рік бойових дій - це дуже багато", - сказав "Блогер". 

Військовий переконаний, що українські захисники повинні мати можливість відпочити. Він додав, що дуже багато б повернулось до армії. 

"Це б підвищило нашу ефективність. Людина б знала, що у неї є час відпочити. Я знаю таких хлопців, які підуть додому, вони б відпочили, а потім повернулись", - сказав Олександр Соколенко. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Спостережний пост".

Нагадаємо, в Україні у засекреченому місці показали унікальну зброю, яка впливає на фронт

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