Скільки коштували продукти харчування 7 років тому і зараз - що подорожчало, а що здешевшало (фото, відео)

ТСН щороку проводиться ціновий експеримент - в одному і тому самому місці закуповує продуктовий набір, щоб проаналізувати, як змінюється вартість товарів в Україні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Кореспондентка ТСН щороку приїжджає на той самий ринок та купує продуктовий набір.

Вартість капусти: порівняння

Молоду капусту 2017 року можна було купити за 30 грн, звичайну білокачанну - за 10 грн. 2020 року молода капуста коштувала - 40 грн, 2021 - 40 грн, 2022 - 50 грн. Цьогоріч молода капуста здорожчала до 60 грн.

Як змінювались ціни

Ціни на гранат

Ціни на гранати з Азербайджану теж зростають:

2017 вони коштували 50 грн за кілограм.

2018 - 90 грн за кілограм, 2019 вони здешевшали через вдалий урожай.

2022 та 2023 - 150 грн за кілограм.

Ціни в Україні

Ціни на яйця

2017 року - 31 грн за 10 штук.

2019 - 27 грн за 10 штук.

2021 - 38 грн за 10 штук.

2022 - 63 грн за 10 штук.

2023 - 63 грн за 10 штук.

Курс валют: як змінювався

2019 рік - 23 грн за долар.

2020 - 28 грн за долар.

2021 - 27 грн за долар.

2022 - 40,40 грн за долар.

2023 - 38 грн за долар.

Ціни на 5 продуктів поширених харчування

Також ТСН відвідала супермаркет, де проаналізувала ціни на 5 популярних продуктів харчування.

Зокрема - цибуля:

2017 року коштувала 5,49 грн за кілограм.

2018 - 18,89 грн за кілограм.

2019 - 8,99 грн за кілограм.

2020 - 4,39 грн за кілограм

2021 - 15,49 грн за кілограм.

2022 - 28,39 грн за кілограм.

2023 - 13,89 грн за кілограм.

Картопля:

2017 - 5,99 грн за кілограм.

2018 - 12,99 грн за кілограм.

2019 - 16,99 грн за кілограм.

2021 - 17,99 грн за кілограм.

2022 - 17,99 грн за кілограм.

2023 - 24,99 грн за кілограм.

Хліб, зокрема - паляниця хліба чорного українського:

2017 - 12,57 грн.

2018 - 15,99 грн.

2019 - 22,69 грн.

2020 - 24,79 грн.

2021 - 30,99 грн.

2022 - 35,14 грн.

2023 - 44,28 грн.

Сало:

2017 - 240 грн за кілограм.

2018 - 265 грн за кілограм.

2019 - 285 грн за кілограм.

2020 - 319 грн за кілограм.

2021 - 329 грн за кілограм.

2022 - 389 грн за кілограм.

2023 - 459 грн за кілограм.

Ціни в Україні 2017 року

Молоко:

2017 - 19, 99 грн.

2018 - 22,99 грн.

2019 - 25,29 грн.

2020 - 27,59 грн.

2021 - 31 грн.

2022 - 38,99 грн.

2023 - 42,59 грн.

Також ТСН підсумувала чеки придбаних продуктових наборів за останні сім років:

2017 - 296, 34 грн.

2018 - 343, 81 грн.

2019 - 360,8 грн.

2020 - 397,58 грн.

2022 - 512 грн.

2023 - 584,9 грн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 21:00 за 29 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запросив екстрену зустріч із міжнародними донорами через “виключно високу невизначеність” щодо бюджету на 2024 рік.

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