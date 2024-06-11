Скільки коштує квартира в Києві: ціни за районами — на “вторинці” і в новобудовах

Ціни на квартири в Києві за районами.
Середня вартість за однокімнатну квартиру в Києві на вторинному ринку станом на травень 2024 року становить 97 025 доларів. Ціна виросла на 22% за рік та залишається найвищою в Україні.
Про це свідчать дані сайту з продажу та оренди нерухомості DIM.RIA.
Двокімнатна квартира в столиці коштує в середньому 121 959 доларів. Трикімнатну квартиру можна придбати за 170 809 доларів.
Ціни на квартири в Києві за районами
Найдорожче придбати житло у Печерському районі — 3 180 доларів. У інших районах ціни такі:
- Голосіївський — 2 108 дол.
- Дарницький — 1 618 дол.
- Деснянський — 1 123 дол.
- Дніпровський — 1 781 дол.
- Оболонський — 1 690 дол.
- Подільський — 1 873 дол.
- Святошинський — 1 590 дол.
- Солом'янський — 1 909 дол.
- Шевченківський — 2 298 дол.
Скільки коштує квартира в новобудові
Середня ціна за м² у новобудовах Києва становить 1 467 доларів. Однокімнатна квартира коштує в середньому 75 357 доларів. Мінімальна ціна за “однушку” в новобудові — 15 545 доларів.
Двокімнатну квартиру в середньому можна придбати за 125 623 доларів. Найдешевша пропозиція на ринку коштує 22 223 доларів.
За щонайменше 64 975 доларів можна придбати трикімнатну квартиру в новобудові. Водночас середня ціна становить 179 971 доларів.
Нагадаємо, в КМДА пояснили, як придбати генератор у Києві та повернути гроші.
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