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Скільки коштує квартира в новобудові в Києві та коли почнуть зростати ціни: фахівець дав прогноз

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Скільки коштує квартира в новобудові в Києві та коли почнуть зростати ціни: фахівець дав прогноз

Фото: ТСН.ua

Найдешевші квартири продають у Деснянському районі столиці, найдорожчі - у Печерському.

Покупців нерухомості в новобудовах Києва взимку стало значно менше. Середня вартість квадратного метра первинного житла станом на початок 2023 року стартує від 34 200 грн. Однак ціни, ймовірно, почнуть зростати.

Про це ТСН.ua розповів рієлтор, голова комітету інформаційно-технічного забезпечення у Спілці фахівців з нерухомого майна Києва Олександр Бойко.

Покупців стало значно менше

За його словами, впродовж останніх місяців покупців нерухомості в Києві стало значно менше. Український ринок перебуває у стадії мінімальної активності вже майже рік, але він продовжує працювати

"Працюють фінансові установи – банки, які надають фізичним особам кредити на покупку житла по різних програмах", - зазначив Бойко. 

Середня ціна м² в новобудовах за районами на початок 2023 року:

  • Деснянський район – 34 200 грн.
  • Святошинський район – 38 800 грн.
  • Дніпровський район – 39 300 грн.
  • Дарницький район – 39 700 грн.
  • Солом’янський район – 40 000 грн.
  • Оболонський район – 44 500 грн.
  • Голосіївський район – 46 100 грн.
  • Подільський район – 61 800 грн.
  • Шевченківський район – 65 200 грн.
  • Печерський район – 107 700 грн.

Ціни на нерухомість почнуть зростати

Враховуючі різні експертні прогнози щодо активності бойових дій у найближчі місяці, то можна цілком ймовірно спрогнозувати підвищення цін на нерухомість, зауважив рієлтор.

"Це буде звісно після припинення обстрілів столиці та інших міст. Люди завжди купували і будуть надалі купувати нерухомість", - зазначив Бойко.

Збільшення попиту на нерухомість та розширення програм з кредитування призведе до зростання цін. Очікувано, що найдешевші варіанти житла будуть купувати в першу чергу, зазначив Бойко.

"Від себе хочу додати, що зараз вдалий час для придбання нерухомості, тому що зараз можна отримати гарну знижку від продавців в розмірі навіть не менше 20% для нерухомості комфорт класу", - каже фахівець у сфері нерухомості.

Нагадаємо, що в Києві знову впали ціни на оренду квартир. Причому це не пов'язано з попитом, головний фактор, - неспокійна ситуація в країні та періодичні обстріли столиці від початку 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
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