Скільки коштує нині зварити борщ: чи зможуть більшість українців це зробити взимку

Чи варто запасатися харчами на зиму, яка вже обіцяє бути найскладнішою.

ТСН побувала на базарі і супермаркеті, щоб прицінитися, у скільки обійдеться український борщ на трьох осіб, щоб двічі пообідати.

Продавчиня м’яса Лідія каже, з початку війни продажі впали приблизно на 30 відсотків, а от товару вистачає. «Хто бере та як брав, хто трохи менше, ну, беруть трошки», - каже вона.

Окіст на борщ від ТСН на 29 гривень, додатково суповий набір - 10 гривень. Квасоля до них -15 гривень великий стакан.

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На овочевій ятці 5 картоплин, дві цибулини - одна на бульйон, інша на засмажку, одна морквина, одна капустина та одна голівка часнику, обходяться у 70 гривень. Додатково буряк ще 13 гривень.

Тож на ринку можна купити необхідне для борщу на 140 гривень.

Заступник міністра аграрної політики й продовольства України Тарас Висоцький запевняє, врожай цього року достатній. Тож принаймні восени ціни будуть доступними. Зростуть лише природно - взимку, коли вартість їх зберігання стане вищою. «Тому у кого буде можливість навіть у домашніх умовах зберігати, рекомендуємо такий запас сформувати», - каже він.

Фермерів, які втратили врожай через тимчасову окупацію, в уряді просять фіксувати збитки і залишати заявки на компенсації на порталі «Дія». Позитивні прогнози щодо продуктових полиць і в одній з мереж супермаркетів. Там кажуть, базові наїдки будуть за адекватну ціну, забути цьогоріч треба лише про недорогі баштанні.

Той самий набір продуктів для борщу вже у супермаркеті обійдеться на кілька гривень дорожче, бо домашньої квасолі тут немає, лише консервована.

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