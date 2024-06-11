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Скільки коштує однокімнатна квартира в містах України: де купити найдешевше

Скільки коштує однокімнатна квартира в містах України: де купити найдешевше

Купити квартиру в Україні / Фото: ТСН.ua

Найдешевше житло — в прифронтових містах.

Найдешевше купити житло в Україні станом на травень 2024 року можна на Херсонщині. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 21 000 доларів. Водночас найдорожче — в Києві. Там ціна “однушки” в середньому становить 97 025 доларів.

Про це свідчать дані сайту з продажу та оренди нерухомості DIM.RIA.

Ціни на квартири в містах України

Трохи дешевше ніж у столиці — на Львівщині. Придбати однокімнатну квартиру коштує в середньому 68 904 доларів. У Закарпатській області “однушка” коштує близько 58 919 доларів. В інших регіонах ціни такі:

  • Вінницька область — 52 109 доларів
  • Івано-Франківська область — 49 268 доларів
  • Одеська область — 46 008 доларів
  • Чернівецька область — 44 946 доларів
  • Волинська область — 44 942 доларів
  • Дніпропетровська область — 40 606 доларів
  • Київська область — 41 070 доларів
  • Житомирська область — 41 036 доларів
  • Тернопільська область — 41 013 доларів
  • Рівненська область — 40 952 доларів
  • Черкаська область — 40 496 доларів
  • Полтавська область — 40 427 доларів
  • Хмельницька область — 36 948 доларів
  • Чернігівська область — 36 495 доларів
  • Кіровоградська область — 52 109 доларів

Де купити квартиру найдешевше

Найдешевше придбати житло в Україні можна у прифронтових містах. Так, однокімнатна квартира в Харківській області коштує в середньому 28 927 доларів. Трохи дешевше на Сумщині — 27 090 доларів. 

“Однушка” у Миколаївській області коштує 22 889 доларів. У Запорізькій області однокімнатну квартиру можна придбати за 21 720 доларів. Найдешевше на Херсонщині — в середньому 21 000 доларів.

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