Скільки коштує однокімнатна квартира в містах України: де купити найдешевше

Найдешевше житло — в прифронтових містах.
Найдешевше купити житло в Україні станом на травень 2024 року можна на Херсонщині. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 21 000 доларів. Водночас найдорожче — в Києві. Там ціна “однушки” в середньому становить 97 025 доларів.
Про це свідчать дані сайту з продажу та оренди нерухомості DIM.RIA.
Ціни на квартири в містах України
Трохи дешевше ніж у столиці — на Львівщині. Придбати однокімнатну квартиру коштує в середньому 68 904 доларів. У Закарпатській області “однушка” коштує близько 58 919 доларів. В інших регіонах ціни такі:
- Вінницька область — 52 109 доларів
- Івано-Франківська область — 49 268 доларів
- Одеська область — 46 008 доларів
- Чернівецька область — 44 946 доларів
- Волинська область — 44 942 доларів
- Дніпропетровська область — 40 606 доларів
- Київська область — 41 070 доларів
- Житомирська область — 41 036 доларів
- Тернопільська область — 41 013 доларів
- Рівненська область — 40 952 доларів
- Черкаська область — 40 496 доларів
- Полтавська область — 40 427 доларів
- Хмельницька область — 36 948 доларів
- Чернігівська область — 36 495 доларів
- Кіровоградська область — 52 109 доларів
Де купити квартиру найдешевше
Найдешевше придбати житло в Україні можна у прифронтових містах. Так, однокімнатна квартира в Харківській області коштує в середньому 28 927 доларів. Трохи дешевше на Сумщині — 27 090 доларів.
“Однушка” у Миколаївській області коштує 22 889 доларів. У Запорізькій області однокімнатну квартиру можна придбати за 21 720 доларів. Найдешевше на Херсонщині — в середньому 21 000 доларів.
Нагадаємо, до України привезли євро, за які "нічого не можна купити": що це за купюра і кому вона потрібна.
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