Скільки коштує зібрати великодній кошик і які продукти здешевшали цьогоріч: дані експертів

Від 6 до 18% зросла вартість великоднього кошика у порівнянні з минулим роком.

У яку суму обійдеться святковий стіл і чому ціни не стоять на місці - у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Скільки коштує зібрати великодній кошик

Науковці Інституту аграрної економіки вже десять років поспіль моніторять ціни у супермаркетах Києва. Вони щороку беруть один і той базовий набір: окрім паски,- яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, масло, сир м'який та твердий, хрін і сіль. Обід на чотирьох тепер - 1 422 гривні.

Від торішньої ціни додалося майже 18 відсотків - і це за рахунок переважно продуктів із молока.

Вартість великоднього кошика зросла

Продавці кажуть, що люди зараз багато не купують

На ринку Києва жінки жаліються: покупців - катма і ті не поспішають витрачати гроші.

Реальні доходи людей впали. А зменшення попиту ніяк не сприяє росту ціни. Сало та телятина тримаються на рівні минулорічних цін.

Яйця ж суттєво здешевшали. В середньому на третину. Ціну на них збивають домогосподарства. Виробники просто стали заручниками блокування кордонів. Їхній ринок збуту залишився тільки в середині країни, в якій суттєво зменшилося покупців. Але на вартість саме готової продукції, що в магазинах - впливає купа чинників.

"Заробітна плата, і енергоносії, і транспорт, і логістичні витрати. Були літаки, були вагони, а тепер вже більше автомобілями перевозять, місцеві партії зменшились. І це все впливає таким чином, що продукція, як правило, здорожчає", - каже директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.

Випікання пасок

Ціну на паску залишили минулорічну

У кондитерській собівартість паски зросла відсотків на 15-20. Але щоб не втратити покупців, кажуть власники, - роздрібну ціну лишать, як і торік.

Наприклад, паска з цукатами в півкілограмовому форматі – це 150 гривень Для бізнесу важливо, каже керівнича кондитерки - не втратити свого покупця.

"Раніше більше продавались паски великого розміру. А зараз, навпаки, продаються меншенькі. Тобто людина бере ті ж самі три паски, які раніше брали півкілограмові, зараз беруть 100-200-300 грамів. І за рахунок цього у нас зменшився об'єм", - каже керівниця кондитерської Лілія Коваленко.

Паски

Економіст Олег Пендзин оптимістичніший. За його підрахунками великодній кошик додав у ціні всього 6 відсотків. Але так буде не довго.

"Я майже впевнений, що яйця, олія повернуться до ринкової ціни", - зазначає він.

Експерти кажуть, що цього Великодня правило - "що ближче до свята, то дорожче " не спрацює. Ціни якщо і зростуть, то не суттєво. І кажуть про ще одну закономірність: що пізніша Пасха, то дешевший кошик.

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Як повідомляли, в Україні здорожчав великодній кошик: скільки коштують традиційні продукти.

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