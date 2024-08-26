Скільки коштує зібрати дитину до школи: які ціни на рюкзаки, одяг та канцелярію

Експерти кажуть, що цьогоріч зібрати дитину до школи коштує 7 тисяч гривень.
В Україні на піку сезон закупів на шкільних ярмарках. Цьогоріч зібрати учнів до школи стало ще дорожче.
Скільки коштує зібрати цьогоріч школяра і чим ще запасаються батьки школярів - вивчала кореспондентка ТСН Світлана Березівська.
Для батьків серпень - це пора приготування до школи. Оксана каже, що її син Юра йде в перший клас, а Дмитро йде в другий клас.
Список необхідного до школи Оксана ще добре пам'ятає і тому до школи готувались заздалегідь.
"Треба було відкладати кожного місяця, щоб вересень пройшов гарно. На саму канцелярію півтори тисячі – це мінімум. Рюкзак три тисячі коштує", - каже жінка.
Експерти вже порахували - цього року батькам, аби зібрати весь шкільний комплект на одного учня потрібно близько 7 тисяч гривень:
- Канцелярія обійдеться близько 2000 грн;
- Наплічник - в середньому від 800 грн;
- Одяг у школу - хлопчику від 2000 і дівчинці - від 2500;
- Спортивна форма - майже 1000 грн;
- Взуття - від 1500 грн.
За підрахунками експертів, цьогоріч вся шкільна канцелярія в середньому здорожчала на 15%. Проте майже у кожному відділі є товар на будь-який гаманець. Наприклад, можна купити зошити найдешевші за 5-6 гривень, і в такому ж сегменті вдвічі дорожчі за 10-15 гривень.
Вперше до школи цьогоріч батьки учнів нарівні із зошитами та одягом почали купувати і настільні лампи. Їхня стартова ціна - 300 гривень.
Для заощадливих батьків, або тих, хто відкладає усі закупи на останні дні є втішна порада - на шкільних ярмарках в кінці серпня усе можна буде купити зі знижками.
Третій рік поспіль школярів батьки в Україні збирають в умовах повномаштабного вторгнення. І це третій рік зазначають експерти, коли серед одягу до школи спостерігається масовий тренд на дитячі вишиванки. Ціна на вишиванки стартує від 600 гривень.
В Міносвіти пообіцяли повернути до очного навчання цьогоріч 300 тисяч учнів. Для цього для тисячі шкіл фінансують добудову укриттів.
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